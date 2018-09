Sintonía en Nueva York. La directora del FMI, Christine Lagarde, renovó ayer su apoyo al Gobierno, al realizar junto al ministro Nicolás Dujovne el anuncio del cierre del nuevo acuerdo. "La Gerencia del Fondo aprobó el programa", resaltó.

El Gobierno alcanzó ayer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, (FMI) por el cual se amplió a U$S 57.100 millones los desembolsos del organismo, en lugar de los U$S 50.000 millones anunciados en junio, dinero este que no tendrá carácter precautorio, sino que se incorporará al Presupuesto. Y lo que es más importante para los planes del Gobierno, el FMI prevé acelerar el envío de los desembolsos para lo que queda de 2018 y todo 2019, a fin de cubrir una brecha financiera y superar una grave crisis económica.



A cambio, el Gobierno se compromete a lograr el equilibrio fiscal el año próximo, permitir la libre flotación del dólar dentro de una banda inicial de entre $34 y $44, no ampliar la base monetaria hasta junio, y mantener el gasto en asistencia social por encima 1,2% del PBI. Además, ante la volatilidad, se decidió "reemplazar metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios para reducir la inflación".



El anuncio del acuerdo con el Fondo fue hecho por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a la directora Gerente de la entidad, Christine Lagarde, en una conferencia de prensa realizada en Nueva York.



Dujovne explicó que este "nuevo acuerdo es para fortalecer el Programa Stand-By (SBA) aprobado el 20 de junio" y comprende desembolsos por U$S 57.100 millones, lo que representa un incremento de U$S 7.100 millones con respecto al firmado previamente.



"Hemos acordado mejorar los montos y el perfil de los desembolsos del FMI involucrados en el acuerdo. De esta forma, en un marco de mayor esfuerzo presupuestario, despejaremos cualquier duda sobre nuestro programa financiero", señaló Dujovne.



"Para lo que resta de 2018, los desembolsos previstos se elevan de U$S 6.000 millones a U$S 13.400 millones, mientras que para el 2019 pasan de U$S 11.400 millones a U$S 22.800 millones", destacó el Ministro.



Dujovne destacó que "además, estos fondos ya no tienen carácter precautorio como establecía el acuerdo original, sino que podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario", y que se desembolsarán en la medida que el Gobierno cumpla lo pactado.



Para acceder a estos fondos "Argentina se compromete a lograr el equilibrio fiscal para el año próximo", tal cual lo establece el proyecto de Ley de Presupuesto que en las próximas semanas votará el Congreso.



Por su parte Lagarde destacó que "el Fondo mantiene su compromiso de ayuda para Argentina", y especialmente "la ayuda social".



En este último punto, para proteger a los sectores más vulnerables, se acordó que el gasto en asistencia social "deberá mantenerse por encima 1,2% del PBI", destacó Lagarde. El acuerdo prevé un incremento de hasta 0,2% del PBI en la asignación presupuestaria para el gasto social de ser necesario.



Dujovne consideró que "estamos convencidos que Argentina está muy sólida, sobre todo porque el tipo de cambio está muy competitivo para impulsar las exportaciones".



Por su parte, Lagarde renovó apoyo al Gobierno al asegurar que ayudará a "restablecer la confianza". "La Gerencia del Fondo aprobó el programa", destacó quien aseguró que ha llegado "a un acuerdo sobre el fortalecimiento" de las políticas que respaldan al acuerdo "stand by". "Respaldo al plan económico para restablecer la confianza en los ambiciosos planes de reforma económica del Gobierno y para proteger a los más vulnerables", cerró en su breve intervención.

La danza de dólares



Todo para Macri

Bajo el nuevo esquema se adelanta el envío de fondos: hasta 2019 el FMI asegurará financiamiento por U$S 36.200 millones y adelantará a Mauricio Macri fondos que estaban previstos para la próxima presidencia, con lo cual el mandatario recibirá U$S 18.800 millones más de lo acordado originalmente.

Para 2018 y 2019

En cuanto a los desembolsos, los 18.800 se repartirán en U$S 7.800 millones para 2018 y U$S 11 mil millones para 2019. Entonces, para lo que resta de 2018, los desembolsos previstos se elevan de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares, mientras que para el 2019 pasan de 11.400 millones a 22.800 millones.

Calma financiera

Los analistas esperan que el pacto reforzado con el Fondo, así como la modificación del sistema cambiario y las nuevas caras en el banco central, ayuden a calmar la fuerte incertidumbre financiera que causó un derrumbe del peso en alrededor de la mitad de su valor este año. "El financiamiento de acá al 2019 está casi cerrado".

Camino a las urnas

El presidente Mauricio Macri espera que el refuerzo del FMI sostenga las finanzas públicas mientras su Gobierno redobla los esfuerzos por eliminar el déficit fiscal comprometido con el Prespuesto 2019, ayudando también a mejorar su imagen antes del 2019, cuando buscará la reelección en las urnas.