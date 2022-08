Las explosivas declaraciones de Elisa Carrió que pusieron un manto de dudas sobre varios de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio a los que señaló como 'socios de Sergio Massa' y que abrieron una grieta profunda en Juntos por el Cambio, serán sometidas a debate interno.

Así los aseguró ayer el presidente de la UCR, Gerardo Morales. El también gobernador de Jujuy adelantó que en Juntos por el Cambio preparan un encuentro interno con Elisa Carrió para debatir las consecuencias que generó la referente de la Coalición Cívica cuando habló de la necesidad de tener "reglas decentes" y cuestionó a varios dirigentes del espacio.

"Creo que la semana que viene tendremos una reunión donde hablaremos de esta situación y de cómo ordenar el trabajo, y evitar este tipo de peleas, que no sirven para nada", afirmó el titular de la UCR en declaraciones a Radio 10.

Morales agregó que, "si Lilita tiene dudas, sospechas, las tiene que hablar hacia adentro, pero no generar acusaciones que creo que no contribuyen a nada". Indicó que la dirigente "a veces se excede" y consideró que "no está bien descalificar a los dirigentes de Juntos por el Cambio, no es ese el camino".