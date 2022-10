Un joven que aún no fue identificado fue encontrado hoy maniatado, amordazado y asesinado de un tiro en la cabeza en una casa abandonada de un barrio de Rosario y se investiga un crimen mafioso, informaron fuentes policiales y judiciales.



El cadáver del joven, de aproximadamente unos 23 años, según las fuentes, fue hallado en una casa de pasillo abandonada, ubicada sobre la calle Juan B. Justo al 8700 del barrio 7 de Septiembre, situado en el extremo noroeste de Rosario, consignaron a Télam los voceros.



"El cuerpo del joven estaba maniatado con un cable coaxil, estaba amordazado con un trozo de tela que corresponde a una cortina y presenta una herida de arma de fuego en la cabeza", detalló en rueda de prensa el fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario Adrián Spelta, a cargo de la investigación.



Sobre la mecánica del hecho, indicó que se investiga si habría sido asesinado en una casa abandonada que está enfrente de otra que, presuntamente, funciona como búnker para venta de drogas al menudeo.



"El lugar donde está el cuerpo no es dentro del búnker. Está enfrente. Es una casa abandonada en el mismo pasillo. Donde estaban las personas que serían las agresoras es donde se vendían estupefacientes", precisó Spelta.



"Acá, tuvo un conflicto con personas que viven en el domicilio de enfrente, que sería usado como un búnker de droga", añadió el funcionario judicial desde el lugar del hecho.



Asimismo, indicó que el joven asesinado, según las primeras averiguaciones, es un conocido del barrio que si bien no vivía en el pasillo donde lo mataron, "transitaba por el barrio y se lo conoce con el apodo 'El paraguayo', que podría ser su nacionalidad", apuntó el fiscal sobre la investigación en curso.



El cadáver del joven fue trasladado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Rosario para la autopsia de rigor y su identificación.



Por el mecánica del hecho, los investigadores apuntan a un crimen vinculado a las bandas delictivas que operan en los barrios de la periferia de Rosario con la venta de drogas al menudeo.



Con el asesinato de este joven, ascienden a 223 los homicidios registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario, según los datos oficiales del Observatorio de Seguridad Provincial.