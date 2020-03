Hasta este viernes se reportaron 3 casos que se contagiaron la enfermedad en el país, pero de personas que forman parte de su núcleo de relaciones más cercano.

Según revelaron a Clarín fuentes del Gobierno, la lista de argentinos contagiados por el coronavirus sumó este viernes tres casos adicionales y la lista llegó de esa manera a un total de 34 casos, entre los que se contemplan una persona que recibió el alta y dos fallecidos.

La información oficial será difundida por el Ministerio de Salud a las 19.

Las cifras se conocen poco después de que se confirmara que una persona portadora del coronavirus falleció en Chaco. Pero al igual que la primera víctima fatal, integraba el grupo de riesgo y tenía enfermedades de base que complicaron su situación.

El Gobierno nacional reforzó las acciones tendientes a evitar la propagación de la ya considerada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las medidas, se destaca la suspensión de los vuelos provenientes de los países con mayor circulación del COVID-19: Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Irán y toda Europa.

Esa decisión se resolvió el jueves y se oficializó mediante un decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández y que incluye además la extensión de la emergencia sanitaria.

En tanto, el presidente Fernández encabezó este viernes la tercera reunión interministerial de seguimiento del coronavirus. Durante ese cónclave, se resolvió que, por el momento, no se suspenderán las clases, tal como se hizo en algunos de los países más afectados por el coronavirus.

"La medida que más consenso tuvo fue el no cierre de los establecimientos educativos", ya que "no sólo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud" y "sería contraproducente", dijo el ministro de Salud, Ginés González García