La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, envió el domingo una carta a la reina Isabel en la que le reclama la devolución del oro depositado en el Banco de Inglaterra por el gobierno de Venezuela , días después de que la justicia británica le negara el control de lingotes al chavista Nicolás Maduro porque el gobierno de Boris Johnson reconoce al jefe del Parlamento y de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino del país.

"En estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió robarle los ahorros en oro, depositados en bancos ingleses, al pueblo de Venezuela", comienza la misiva, que continúa: "Yo creo, mejor dicho: estoy convencida, que usted no necesita ese oro, ni tampoco el pueblo de su país. Me atrevo a decirle, de mujer del pueblo a mujer que reina: ¿no le parece un abuso de vuestra parte? Ese robo ¿no es un atropello?".

La carta enviada por la titular de Madres de Plaza de Mayo.

Asimismo, Bonafini detalla que tomó la decisión de escribirle porque ama al pueblo de Venezuela tanto como al argentino y finaliza: "Espero sepa entenderme y pueda abrir su mano que ya tiene demasiado oro y que estoy segura no necesita más".

En diálogo con la radio Siempre es hoy , Bonafini explicó hoy: "Hice una carta respetuosa, si la recibió o no, no lo sé. La mandamos a todos los medios traducida al inglés. Uno tiene que defender a los pueblos que la están pasando mal. Me parece de terror".

Asimismo destacó que Venezuela necesita ayuda porque "tiene tanto hambre y tantos problemas" y que no es justo, a su entender, que un país se quede con su dinero y diga que lo va a entregar cuando ellos lo consideren, cuando esté en el poder la persona que ellos quieren.

El jueves pasado, un juez británico rechazó dar a Venezuela el control sobre más de 1000 millones de dólares en oro depositados en una cámara del Banco de Inglaterra, alegando que es ilegal entregárselo a Nicolás Maduro dado que Gran Bretaña no lo reconoce como presidente.

Maduro había pedido tener acceso al oro para ayudar a que la nación sudamericana, con un grave problema de liquidez, luche contra la pandemia del coronavirus, pero el banco central de Gran Bretaña, cuyo gobierno reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el líder legítimo, se negó. Tras ello el mandatario venezolano solicitó a la justicia local iniciar procedimientos a quienes participaron en el proceso.

En el escrito, Caracas sostiene que la decisión está basada en la "alucinante autoproclamación" como presidente interino de Venezuela de un diputado, en alusión a Guaidó, que no está mencionado en el texto, al que acusaron de ser el "cabecilla de una organización criminal internacional" que busca apoderarse de los recursos del país.

El gobierno bolivariano indicó que denunciará en todas las instancias internacionales el "atroz atropello" y "robo".

El Banco Central de Venezuela, por su parte, buscaba acceder al oro, según su versión, para comprar la comida y los equipos médicos que Caracas necesita de forma urgente para luchar contra la pandemia. Sin embargo desde la oposición denunciaron que eso no era cierto y que sospechaban que el dinero iba a ser utilizado para reprimir a la población.