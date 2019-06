Durante la tarde del jueves Hebe de Bonafini emitió un corto discurso en el que, sobre el cierre del mensaje, ratificó su apoyo al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

La titular de Madres de Plaza de Mayo hizo un llamado a tomar ciertos lugares emblemáticos frente a supuestos intentos por desplazar al magistrado de la causa que lo tiene a cargo por espionaje ilegal.

“Para que el juez Ramos Padilla siga con la causa, tomemos lugares, lo que sea, la Suprema Corte, la carnicería, la puerta, la Casa de Gobierno, las catedrales, todo, lo que a cada uno se le ocurra”, dijo.

Y añadió: “Y no nos vayamos hasta que no se comprometan a decir que el juez Ramos Padilla sigue con la causa. Está en nuestras manos compañeros, tomemos los lugares, lo que sean necesarios”.

Por otro lado, en la primera parte de su alocución, habló al respecto del apagón que sufrió La Plata y aprovechó para apuntar contra María Eugenia Vidal y Julio Garro, a quien calificó de “basura”.

Mientras hablaba del drama que afectó a los platenses, recordó la inundación que la capital bonaerense sufrió en 2013. Sobre ese episodio denunció que el Vaticano “envió una gran suma” para los damnificados que nunca habría llegado a destino.

“En ese momento llegó una gran suma del Vaticano. Después le dijeron a la gente 10 mil y muy poca gente pudo cobrar, no les dieron nada. Y la plata del Vaticano nunca apareció, lo único que aparecieron fueron muertos, que se discutía si eran 150 o 90. Fueron muchos más los muertos, que también los ocultaron para no pagar las causas de que no se hicieron las cosas que había que hacer y por eso el agua nos inundó”, expresó.