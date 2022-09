Multitudinarias manifestaciones se llevaron a cabo ayer en todo el país en repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un acto central celebrado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires donde, ante la presencia de los miembros del gabinete nacional, se hizo un llamado "a la unidad nacional, pero no a cualquier precio".

Bajo el lema "Con la bandera a defender la democracia" que impulsó el Frente de Todos (FdT), decenas de miles de militantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos llegaron a la Plaza de Mayo después de congregarse desde el mediodía en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, en el centro porteño, en una jornada que fue declarada feriado nacional por el presidente Alberto Fernández.

Alberto Fernández. Visitó por la tarde a Cristina en su domicilio. Allí permaneció casi una hora. Ella todavía está conmocionada aunque tranquila.

Las nutridas columnas llegaron al lugar con consignas en defensa de la democracia y unidas en el repudio al ataque que la Vicepresidenta sufrió en la noche del jueves en la puerta del edificio en el que vive.

Un documento leído por la titular de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, señaló que "frente al intento de asesinato de la principal dirigente política del país, nadie que defienda la República puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas al repudio unánime que esta acción depara".

"Desde hace varios años, un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios viene repitiendo un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo, y aun de cualquier simpatizante", añadió la declaración, y señaló que "todos hemos visto movilizaciones donde se pasearon por las plazas más importantes de la Capital Federal bolsas mortuorias, ataúdes o guillotinas". Asimismo, sostuvo que "el pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo" y destacó que "en honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera".

Ministros del Gabinete nacional, en tanto, se sumaron a la marcha desde las 15.

Francisco le llamó a la vice

El papa Francisco se comunicó ayer telefónicamente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien además le envió un telegrama, en el que le expresó su ‘solidaridad y cercanía en este delicado momento’. ‘Rezo para que en la querida Argentina prevalezca la armonía social’, agrega el texto.

El lunes la CGT analiza un paro

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se declaró en estado de alerta y sesión permanente en repudio al ataque contra la vicepresidenta Cristina y ‘en defensa de la democracia y la paz social’, y convocó a su conducción a deliberar otra vez el lunes para decidir la posibilidad de un paro con movilización.

“Preocupación” de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que el hombre que quiso matar a Cristina ‘afortunadamente no sabía manipular armas de fuego’, al expresar ‘preocupación’, después de que él mismo fuera blanco de un ataque. ‘A pesar de mis diferencias con la vice, no le deseo eso’, dijo.

> La trastienda de la marcha con alusión a CFK 2023

La marcha peronista y "Jijiji" de los Redondos, banderas argentinas y remeras con la estampa de Cristina Fernández de Kirchner, pecheras y camperones de los sindicatos, remeras y cabellos de colores vivos, cochecitos y mamaderas, bicicletas y bolsos para picnics familiares eran algunas de las postales de una Plaza de Mayo que convocó al pueblo en defensa de la democracia y en apoyo de la Vicepresidenta tras el intento de asesinato del que fue víctima.

Las líneas de subtes se convirtieron en el transporte ideal para llegar a cualquiera de las esquinas de la Plaza, aunque los pasajeros preferían bajarse en las estaciones intermedias para encontrarse con amigos y familiares. "Viajamos en el Sarmiento porque los trenes están liberados pero en el subte el personal de Emova controla que no vayan muy llenos y muchos no pueden subir", relató Pablo Montaña, delegado de UPCN, que llegó desde Morón y aseguró que discute paritarias con muchos militantes que se sintieron conmocionados por el atentado. "Muchos son peronistas", aclaró.

Además de banderas y escarapelas, entre la multitud se multiplican carteles. "El discurso del odio no es libertad de expresión", decía un rectángulo de cartulina que llevaba una mujer frente al Cabildo. Delante de las vallas que protegen a la Catedral, Daniel extendía los brazos para que pudiera leerse un papel afiche: "No fueron los custodios. No fueron los militantes. Fue Dios que salvó a su hija".

Del otro lado de la calle colmada de gente, María Rodríguez e Isabel Conde sostenían un cartel que proclamaba: "Cristina, La Pampa te ama". "Ella sobrevivió porque la cuidó Néstor para que sea candidata a Presidenta de nuevo", comentó María. Eran muchos los que pensaban como ellas: llevaban puesta una remera blanca que decía CFK 2023.