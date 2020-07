El Ministerio de Salud informó ayer de 46 nuevas muertes por coronavirus en el país, con un total acumulado de 2.913 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, pero puso en foco en los contagios, que ayer sumaron otros 4.192, y advirtió que "el desafío no es solo la región metropolitana" ya que se están registrando "aumentos de casos en todo el país". Ayer, 20 de las 24 provincias confirmaron casos, incluido 1 de San Juan.



Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, Cuidad y provincia de Buenos Aires han concentrado gran parte de los contagios. Sin embargo, en los últimos días varias provincias han visto en aumento la circulación de virus. Y esto no ha pasado desapercibido para las autoridades nacionales que ayer advirtieron por el aumento de casos de Covid-19 en todo el país.



De hecho, si se analiza desde el inicio, Ciudad y provincia de Buenos Aires tienen el 92% de los contagios, pero en los últimos días este porcentaje bajó a 90%. Aunque en términos ralativos puede parecer una diferencia exigua, esto implica que varios lugares que estaban libres del virus han tenido nuevos brotes en medio del desconfinamiento ya que solo en el AMBA sigue bajo aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). En resto de las provincias se transita la fase 5 de la cuarentena, es decir, la etapa del distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo), aunque muchas localidades debieron volver a la fase 1 por los brotes.



En este contexto, la viceministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, precisó que entre el 11 y el 25 de julio los casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) crecieron un 33,8% y en el resto del país, un 51,2%. "En los últimos 14 días, en el país, excluyendo al AMBA, los casos pasaron de 11.232 a 16.990, un aumento de 51,2, mientras que el aumento porcentual en la región metropolitana fue de 33,8, de 105,609 casos a 141.344 casos", explicó Vizzotti.



"El desafío no es solo la región metropolitana, estamos viendo aumentos de casos en todo el país, en departamentos donde no se habían confirmado casos", donde se registran "conglomerados y brotes a partir de personas que ingresan a esos lugares", señaló Vizzotti. La funcionaria insistió en la necesidad de "redoblar los esfuerzos" en el cuidado con el objetivo de que "el sistema siga dando respuesta como lo hemos hecho hasta ahora, unas de las principales causas para tener una de las tasas de mortalidad más baja de la región".



El ministerio de Salud informó ayer que en las últimas 24 horas hubo 4.192 infectados y fallecieron 46 personas. En tanto, desde que comenzó la pandemia, hubo 162.526 contagios y 2.939 fallecidos.



Del total de casos confirmados en las últimas 24 horas, 2.917 son de la provincia de Buenos Aires, 888 de la Ciudad de Buenos Aires, 80 de Córdoba, 66 de Chaco, 46 de Jujuy, 41 de Santa Fe, 31 de Mendoza, 25 de Neuquén, 21 de Entre Ríos, 20 de Santa Cruz, 18 de Río Negro, 9 de La Rioja, 8 de Tucumán, 7 de La Pampa, 6 de Tierra del Fuego, 2 de Chubut, 2 de Corrientes, 2 de Misiones, 2 de San Juan (la provincia cuenta solo 1 ya que el otro fue reclasificado porque se trata de un sanjuanino que vive en otra provincia); y 1 de Santiago del Estero.

Por el mundo

Avance en vacuna

La farmacéutica estadounidense Moderna comenzará hoy la fase 3 del ensayo de su vacuna experimental contra el coronavirus y conseguir doblar la financiación gubernamental del fármaco hasta 955 millones de dólares.

Latinoamérica récord

Los casos de coronavirus en América latina superaron por primera vez al total de contagiados en América del Norte, mostró el domingo un conteo de Reuters, en medio de un recrudecimiento de la enfermedad.

Bajas en Chile

El Gobierno de Chile, el tercer país de Sudamérica con mayor cantidad de casos de coronavirus, celebró que los contagios bajaron 29% en los ultimos 14 días al brindar el informe, con 92 decesos y 2.198 nuevos positivos.

Más de 16 millones

La pandemia del coronavirus superó los 16 millones de contagios y se aproximaba a los 650.000 muertos según el recuento global permanente que lleva la universidad estadounidense Johns Hopkins (JHU).



Formosa en familia

La provincia de Formosa vivió ayer un día de encuentro familiar, autorizado por el consejo integral de la emergencia. Sol y temperatura de 9 grados acompañaron la jornada. Esta provincia, junto a Salta, San Luis y Catamarca fueron las únicas 4 que ayer no informaron nuevos casos positivos de coronavirus en sus jurisdicciones.