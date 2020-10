El líder sindical Hugo Moyano brindó una conferencia de prensa en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) mientras comenzaba la caravana a la que convocó por el Día de la Lealtad y en apoyo al presidente Alberto Fernández.

"Nos hemos juntado una cantidad de organizaciones muy importante y justamente las que decidieron festejarlo de esta manera son las actividades esenciales", dijo Moyano en relación a la decisión de manifestarse a pesar de las reservas del Gobierno sobre ese tipo de convocatorias.

De todas maneras el presidente de Camioneros aclaró que no habló del tema con el Presidente y descartó que le hayan pedido que no realice la movilización al Obelisco.

Mientras tanto, cientos de camiones se encontraban sobre la avenida 9 de Julio y los alrededores, en la antesala del inicio de la caravana por el Día de la Lealtad peronista convocada por los gremios que integran los gremios moyanistas que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona).

El líder de Camioneros reiteró su apoyo al Gobierno y aclaró el sentido que le quieren dar a la movilización de hoy: "Queremos transmitirle con esto el respaldo a nuestro gobierno en general, empezando por el Presidente, la vicepresidenta, los diputados. Tienen el inmenso apoyo de los trabajadores que están pasando situaciones difíciles pero no dejan de reconocer el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para salir de la situación que nos dejó el gobierno anterior y la pandemia que estamos sufriendo".

Moyano además celebró la decisión de Alberto Fernández de hacer el acto de manera virtual: "También se va a hacer a través de zoom, esas cosas que yo entiendo bastante poco, un homenaje que va a hacer el Presidente que nos parece importantísimo. Todo lo que se haga en función de reconocer y abrazar aún más la causa del peronismo, nos parece importante. Esto es lo que queremos transmitir".

Los gremios afines al moyanismo, que integran el Fresimona, determinaron la convocatoria en un encuentro mantenido esta semana en el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), en la ciudad de Buenos Aires.

Banderazos, Macri y la pandemia

"El expresidente habla como si acá no hubiese pasado nada, como si él no hubiese estado. Da vergüenza escucharlo y verlo en la forma en que se expresa y tratando de ocultar el desastre que hizo en esos cuatro años", dijo Moyano sobre la declaraciones que hizo Mauricio Macri en las últimas entrevistas que brindó.

Además criticó a los banderazos de la oposición: "Las marchas esas cuando salen las señoras bien alimentadas, con sus ropas, no les veo sentido. No me llama la atención. Es tan absurdo lo que plantean. 'No hay libertad' dicen: sin libertad no estarían haciendo lo que están haciendo. Tienen también el derecho de la protesta".

Y agregó: "No le veo sentido porque el gobierno que se fue nos endeudó y nadie sabe dónde está la plata. Algunos saben, debe estar en algún paraíso que te guarda la plata".

"Acá muchos se quejan, claro que no estamos bien. Pero hay que ver qué nos pasa con esta pandemia que nos está perjudicando. Pese a todo eso, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno es para solventar esta situación que es muy complicada", dijo.