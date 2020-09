El Gobierno analiza la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia como forma de asistir a los sectores más golpeados por la pandemia. Antes de fin de mes definirá si continúa con este beneficio y pone en marcha el pago del IFE 4. También decidirá quiénes estarán contemplados en esta ayuda.

La directora de Anses, María Fernanda Raverta, informó que la posibilidad de que los futuros pagos del bono de $10.000 se circunscriban a un universo de jóvenes de entre 18 a 24 años es una de las opciones. No obstante, todavía no está definido, ya que la decisión del Gobierno es "no abandonar" a ningún argentino en medio de la pandemia. En ese marco, la funcionaria sostuvo que "antes de fin de mes se va anunciar cómo sigue el IFE porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo", durante una entrevista con Télam.

Raverta detalló que se evalúa "si habrá un cuarto pago del IFE" o se construirán "otras políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas". En este sentido se habla de una contraprestación con trabajo o terminación de estudios secundarios. "El Gobierno piensa en la producción, el trabajo y el empleo como motor de la economía y quiere generar los recursos para más trabajo al acompañar procesos productivos", dijo al respecto. Sin embargo, ante la prolongación de la pandemia aseguró que Anses tiene que "ver cómo hacer para no abandonar a ningún argentino o argentina".

Cuándo y quiénes cobrarían el IFE 4

Siguiendo el sistema implementado para los IFE anteriores, comenzarían a cobrar junto a los haberes del mes:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Entre fin de octubre y noviembre, accederían todas las personas que sigan cumpliendo con los requisitos y que además tengan cuenta bancaria o CBU.

Cuál será el monto del IFE 4

Mientras sigue el análisis sobre cómo continuará la ayuda económica ante la pandemia, el dinero entregado en la edición de octubre sería de $10.000. Es decir, el mismo monto que fue otorgado durante los IFE 1, 2 y 3.

Requisitos para el IFE 4

Ser desocupado/a

Trabajar en la economía informal

Monotributista inscripto/a en la categoría “A”

Monotributista inscripto/a en la categoría “B”

Monotributista social

Trabajador/a de casas particulares

Manifiesto que me encuentro actualmente domiciliado en el territorio nacional y que a la fecha cumplo con cada uno de estos requisitos:

Soy argentino/a, nativo/a o naturalizado/a

Tengo residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.

Entre 18 y 65 años de edad.

No convivo con mis padres en caso de ser menor a 25 años.

No estoy registrado/a como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estoy registrado/a en el régimen de autónomos.

No hay miembro/s de mi grupo familiar registrado/s como monotributista/s en la categoría “C” o una categoría superior ni registrado/s en el régimen de autónomos.

No estar privado/a de la libertad, bajo cualquier modalidad.

No percibo, ni yo ni algún miembro de mi grupo familiar, ingresos por:

Trabajo en relación de dependencia en blanco en el sector público o privado.

Prestación por desempleo.

Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planes sociales, salario social complementario, los programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales (Quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR).

Quiénes no cobrarán el IFE 4

Beneficiarios de AUH: todos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, cuyos hijos hayan cumplido la mayoría de edad (18) durante el último periodo, no accederán al IFE, ya que dejan de recibir asignación y, automáticamente, dejan de acceder al bono de emergencia.

Jubilados y pensionados (nunca lo cobraron)

Personas que entran en la prestación por jubilación, también dejan de cobrar de cobrar el bono extraordinario de $10.000.

Personas con trabajo en blanco

Las personas que hayan conseguido un trabajo registrado también serán eliminadas del beneficio.

Cómo consultar la fecha de cobro del IFE 4

Para consultar el estado del trámite y ver si se está calificado para cobrar el IFE, luego de que Anses confirme el pago, se podrá consultar:

Ingresando al sitio anses.gob.ar

Ingresar a la sección Ingreso Familiar de Emergencia o acceder desde Mi Anses

Hacer la consulta con número de CUIL y Clave de Seguridad Social.