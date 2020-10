No habrá IFE 4. Se confirmó que esta semana, con el inicio de la fecha de cobro de AUH, no habrá cuarto pago IFE. Resta que oficialmente se anuncie que se trata del fin del bono de $10.000 que el Gobierno ya no está en condiciones de afrontar. La ANSES busca, mientras no confirma que no habrá IFE, una alternativa para seguir acompañando a los casi 9 millones de beneficiarios que se quedarán sin esa entrada de dinero.

El Cronista confirmó que no habrá IFE 4, aunque Infobae, por su parte, asegura que desde la ANSES aún dejan una mínima puerta abierta para que, no esta semana, finalmente se pague el bono de $10.000. Sin embargo, a partir de los últimos trascendidos y teniendo en cuenta la dilatación del anuncio que se esperaba para el lunes, tras la reunión que el Gobierno mantuvo con representantes del mundo empresarial, sindicalistas y referentes de organizaciones sociales y movimientos populares, lo más probable es que no haya un nuevo IFE y que el mismo sea reemplazado con la apuesta fuere por planes sociales vinculados al trabajo.

No hay tiempo para depurar el padrón del IFE y el pago de $10.000 a la totalidad de beneficiarios implica una enorme erogación por parte del Estado, casi $ 90.000 millones.

El Gobierno entiende, según publicó El Cronista, que el IFE, que tiene naturaleza de emergencia, ya no es viable dado que, a partir de la "nueva normalidad" la mayoría de los beneficiarios ha retomado sus actividades laborales.

Pero dado que la situación económica es compleja, es necesario una pronta reacción por parte del Gobierno para reemplazar el IFE con otros planes sociales y programas que tienen que ver con la reactivación del trabajo.

Así, mientras se estira la confirmación oficial acerca de si habrá o no IFE pero toma fuerza la chance de que finalmente el tercero haya sido el último pago del bono de $10.000, se apuran a definir la ampliación del programa Potenciar Trabajo y otros como Argentina Hace y Argentina Construye, que tienen que ver con una asistencia en dinero a cambio de horas de trabajo en sectores clave como la construcción, la obra pública, la urbanización de barrios, el reciclado, la industria textil y la producción de alimentos.