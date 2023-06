Los fiscales que investigan al femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida el 2 de junio pasado, consideraron a los integrantes del denominado clan Sena como los coautores del crimen de la joven de 28 años y al resto de los imputados encubridores del asesinato. Además, precisaron la ventana temporal, los 48 minutos en la que la asesinaron, y dictaron la prisión preventiva de los siete acusados que permanecerán detenidos.

La hipótesis que formalizó la Justicia es que la mataron César Sena y sus padres unas tres horas después de que la joven entrara a la casa de la familia. La otra gran novedad que los fiscales revelaron anoche en conferencia de prensa es que hallaron un cráneo en el río Tragadero donde encontraron huesos humanos, de una misma persona adulta, triturados y calcinados. Por esto, la Justicia de Chaco dictó anoche las prisiones preventivas de los líderes piqueteros Emerenciano Sena y su pareja Marcela Acuña, y el hijo de ambos, César Sena, acusados de haber asesinado a Cecilia Strzyzowski. Cuatro colaboradores de la familia quedaron procesados por el encubrimiento del crimen.

A César Sena, pareja de Cecilia, lo acusan de homicidio premeditado triplemente calificado: por el vínculo, por femicidio y por el concurso de dos o más personas, en carácter de coautor. A sus padres los acusan de homicidio premeditado con el concurso de dos o más personas. La imputación contra los Sena es mucho más grave que la de sus colaboradores detenidos, acusados de encubrimiento agravado.

Los fiscales del caso creen que el crimen ocurrió en una ventana temporal que va entre las 12:13 y las 13:01 del viernes 2 de junio, unas tres horas después de que Cecilia, pareja de César Sena, entró a la casa familiar de la calle Santa María de Oro 1460, en Resistencia.

En ese período los tres integrantes de la familia Sena estaban en la casa. Después, el hijo salió hacia una actividad política en Colonia Elisa. Una foto que se viralizó días después lo muestra en ese lugar con marcas de rasguños en el cuello. Testimonios que obran en la investigación indican que no tenía esas señales en horas de la mañana, cuando estuvo en el barrio Emerenciano -que gestionaba su familia- después de haber salido por primera vez de la casa a la que entró con Cecilia. Si se pudo corroborar que después de las 18 de esa casa salieron con bolsas de residuos los imputados César Sena y Gustavo Obregón, uno de los colaboradores imputados por el encubrimiento y el único que confesó, dijo el fiscal.

Ante la pregunta de cómo se ejecutó el crimen, otro de los fiscales, Jorge Cáceres Olivera, dijo: "No vamos a poder saber exactamente por qué y cómo la mataron, sabemos casi con exactitud todo lo que pasó fuera de la casa. Lo que pasó adentro solo lo saben los imputados. Pero tenemos pruebas suficientes para entender que hubo una premeditación entre los padres y el hijo para dar muerte a Cecilia".

Sobre el móvil del crimen, Cáceres Olivera explicó: "No descartamos ninguna hipótesis. Sí sabemos y tenemos comprobados es que la probabilidad más fuerte es una cuestión económica".

Ushuaia: el viaje que nunca fue

Los investigadores creen que César Sena (19) y sus padres, Emerenciano Sena (58) y Marcela Acuña (51), esposo y suegros, respectivamente, de Cecilia Strzyzowski, actuaron con 'premeditación' en el femicidio de la joven desaparecida, por 'la promesa del viaje' a Ushuaia con trabajo y vivienda, y que en realidad nunca iba a ocurrir.

Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, determinaron que el presunto femicidio fue premeditado. Para el Equipo Fiscal Especial (EFE), Sena padre y Acuña fueron quienes idearon 'la promesa del viaje' como disparador de esa premeditación para cometer el hecho.

'La hipótesis principal es que hubo una premeditación de sacar a Cecilia de su contexto familiar, de prometerle un viaje con salida laboral y con radicación en la ciudad de Ushuaia, inclusive hasta con vivienda', explicó Cáceres Olivera a Radio con Vos.

Además, sostuvo que 'si bien la vivienda es una edificación grande no tienen habitaciones de tamaños considerables para uno presumir que (los padres) pudieran estar ajenos a lo sucedido dentro del domicilio'.

'Por eso nos da la presunción del conocimiento de los padres, inclusive la promesa del viaje era por parte de ellos' dijo y añadió: 'Un viaje del que no existían pasajes, que no existía un trabajo fijado para empezar a prestar servicio en Ushuaia, no tenían un domicilio como se le estaba prometiendo, así que nos da la pauta de la participación activa de los padres de César'.

Pistas falsas

Uno de los cuatro imputados por el encubrimiento del presunto femicidio de Cecilia admitió haber mentido luego de que un abogado le pidió que ‘plante’ pistas falsas. Se trata de Gustavo Melgarejo, casero del campo de los suegros de la desaparecida.