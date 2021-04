En medio de las protestas contra el Gobierno por las restricciones de circulación impuestas para intentar frenar los contagios de coronavirus, un grupo de manifestantes anticuarentena enfrentó este sábado a los efectivos de la Policía Federal que custodian la Casa Rosada.

Fueron algunos minutos de tensión en la Plaza de Mayo, que finalmente la Policía pudo dispersar arrojando agua desde atrás de las rejas.

Todo comenzó cerca de las 18, cuando grupo de manifestantes, identificados como libertarios, llegó a la Plaza de Mayo. Allí quemaron barbijos y repitieron consignas antivacunas.

Instantes antes de las 20, cuando comenzaba a regir la restricción de circulación para personal no esencial, se acercaron a las rejas cantando "no nos vamos nada, que nos saquen a patadas".

Hasta ese momento, la Policía intentaba disuadir a los manifestantes para que se vayan con mensajes a través de un megáfono. Pero la situación ganó en tensión cuando llegaron al lugar efectivos de refuerzo, y pocos minutos después se produjeron incidentes entre algunos manifestantes y efectivos de la Policía y agentes de la Ciudad que estaban sobre la Plaza de Mayo.

Represión por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional en Plaza de Mayo.pic.twitter.com/RtD3bzWQUa — Leandro MV ���� (@Leandromv1999) April 17, 2021

Algunos de los manifestantes se subieron a las rejas perimetrales de la Casa Rosada y tiraron vallas hacia el interior.

Según informaron fuentes policiales fueron seis los detenidos por los incidentes.

Casi al mismo tiempo también hubo momentos de tensión frente a la Quinta de Olivos, donde cientos de personas también protestaban contra el Gobierno, aunque con un reclamo concentrado en la suspensión de las clases presenciales.

"No puedo creer lo que está pasando, mirá todos los policías que nos mandan, es increible, somos menos de doscientos. No es contra ustedes chicos pero no nos pueden echar así de la plaza", reclamaba una de las asistentes a la movilización que filmaba todo lo que pasaba.

Hace minutos en Plaza De Mayo. pic.twitter.com/rmob5xvZou — #YoNoVoteALaKretina (Maria R. Gallo). (@YONOLAVOTE_y_UD) April 17, 2021

Fue el segundo día de las restricciones que impuso el Gobierno e impide la circulación después de las 20 y, a diferencia de lo que ocurrió el viernes, hubo manifestantes que desafiaron el DNU presidencial.

El epicentro de las protestas fue en el Obelisco, aunque allí la manifestación terminó antes de las 20 y se desarrolló sin incidentes.

La manifestación en el centro porteño comenzó poco después de las 17, con un pequeño grupo de personas que mostraban banderas argentinas y pancartas.

La convocatoria fue creciendo con el correr de los minutos, lo que provocó que se cortara parcialmente el tránsito en la Avenida 9 de Julio. También se sumaron automovilistas que comenzaron a tocar bocina para acompañar las protestas. Poco después de las 19 se dispersaron.

Distinto fue el panorama en la Quinta de Olivos. Después de las 20, horario del comienzo de las restricciones de circulación, aún había manifestantes reunidos allí.

Allí hubo empujones e insultos entre un pequeño grupo que buscaba pegar carteles en la puerta de la Quinta de Olivos y policías que custodiaban el lugar.