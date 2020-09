El presidente Alberto Fernández aseguró ayer haber sentido "indignación" frente al episodio del diputado nacional por Salta del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, quien en medio de la sesión virtual de la Cámara Baja, apareció en una situación sexual.

El mandatario consideró que "pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto". "Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala", consideró el Presidente en una entrevista con Radio 10.

La Cámara de Diputados argentina aprobó ayer por la madrugada por amplia mayoría la aceptación de la renuncia presentada por el legislador Juan Ameri (Frente de Todos-Salta) tras haber protagonizado el jueves pasado una escena sexual mientras participaba por videoconferencia de la sesión del cuerpo, que debatió la renegociación de una deuda de las provincias con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad.

La rápida separación, en menos de ocho horas, del diputado del Frente de Todos Juan Emilio Ameri por amplia mayoría por parte de la Cámara de Diputados no tiene antecedentes en la historia del cuerpo.

Ameri fue suspendido el jueves a las 18 tras conocerse el episodio y se decidió conformar una comisión para juzgar su accionar en un plazo de 60 días, aunque la presentación de la renuncia del diputado del Frente de Todos por Salta precipitó los hechos y finalmente a la madrugada se aprobó por amplia mayoría la aceptación de la renuncia.

Después del escándalo sexual que protagonizó en una sesión virtual, el ahora exdiputado del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, se refirió a las repercusiones del episodio de este jueves.

En una entrevista para Más que noticias (A24), el programa que conduce Mauro Viale, Ameri expresó: "He dejado de ser diputado anoche (por el jueves). Presenté la renuncia como correspondía. Me parecía que era lo que había que hacer. Si me preguntas cómo estoy, estoy mal".

"Cometí un error. Me equivoqué. Asumí que me equivoqué. Quiero aprovechar para volver por enésima vez a pedirle disculpas a la sociedad. Cometí un error, soy humano. Creo que correspondía dejar mi banca, pero quiero dejar en claro que no cometí ningún delito", se defendió.

En plena sesión virtual de la Cámara Baja, mientras se debatía un proyecto de ley, Ameri apareció el jueves manoseando y besándole los pechos a una mujer que se encontraba a su lado. Ameri apareció en las pantallas que muestran a los legisladores conectados a la sesión remota desvistiendo a una mujer, a quien el legislador reconoce como su pareja. Al asumir como diputado, una menor de edad, lo había denunciado por acoso.



Hasta la Corte

Luego de que la Corte pidiera al procurador Eduardo Casal opinión sobre la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires por parte de Alberto Fernández, el jefe de los fiscales avaló que el territorio porteño haga su reclamo ante el máximo tribunal.



Paraísos

Diputados devolvió ayer a comisión el proyecto que prohíbe otorgar ayuda económica a las empresas que tengan domicilio en cualquier paraíso fiscal, como parte de los programas estatales que otorgan auxilio financiero para paliar la pandemia.



Usando cascos

Las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén y Entre Ríos implementan cascos con oxígeno para reforzar los equipos sanitarios y evitar que los enfermos de coronavirus u otras dolencias necesiten asistencia de respiradores.

Dictamen para las riquezas

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de mayoría del impuesto a la riqueza, cuyo texto final tuvo algunos cambios. El primero es que será de aplicación sobre el patrimonio a partir de su promulgación y no con fecha al 31 de diciembre de 2019, tal como estaba previsto en el texto original. Es para personas con más de $200 millones, se aplicará "por única vez y con carácter de emergencia".