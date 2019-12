Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte kirchnerista condenado a 8 años por la tragedia de Once, por enriquecimiento ilícito y por haber recibido dádivas, habló desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido. Entre otros conceptos, afirmó que su situación es producto de “una persecución política” y responsabilizó al presidente Mauricio Macri.

“Se buscó culpar a una gestión de gobierno que, en mi caso, ya no era parte hacía tres años (al momento del accidente de Once, en febrero de 2012); está claro que es una persecución a los fundadores del Frente para la Victoria”, indicó el ex funcionario en radio Cítrica.

Jaime, que en las últimas solicitó la prisión domiciliaria debido a problemas de salud, acusando estar en un estado vejatorio en el penal de Ezeiza, afirmó que “quedó demostrado en los juicios de Once que no fue una tragedia, sino un crimen cometido por una persona, que hoy está cumpliendo un condena menor, pero están impunes los autores ideológicos".

“No tengo dudas de que al tren lo mandaron a chocar”, aseguró el ex funcionario, y agregó: “Quedó demostrado en los dos juicios, el tren no frenó en los últimos 800 metros, se estrelló en el final del andén, y el motorman, si se hubiera descompuesto o desmayado, lo hubiera dicho. La conclusión es que ese choque fue a propósito, y lo que ocurrió a posterior, porque el juez (Claudio) Bonadio cerró rápido el proceso de instrucción, no investigó”.

En la tragedia ferroviaria de Once murieron 51 personas. Además de Jaime, fueron condenados empresarios y el secretario de Transporte en aquel momento, Juan Pablo Schiavi.

“Hubo un gran encubrimiento de los verdaderos motivos de por qué chocó el tren; no se buscaba una tragedia de esta naturaleza, sino llamar la atención, pero la tragedia ocurrió. (Marcos) Córdoba fue al autor material, pero los intelectuales no fueron condenados”, insistió.

Con relación a su situación personal dentro del penal de Ezeiza, Jaime señaló: “Cuestan los días, nos privaron de tantas cosas, no solo de no estar con la familia. Uno se siente una persona inútil para todo y, más allá de las vejaciones, del desprecio, de las actitudes que ha tenido que soportar desde que ingresé, los tres habeas corpus para que no me entregaran comida con cucarachas, leche en mal estado, el matratro de la requisa permanente, los traslados con cascos, chalecos, esposas al piso de un vehículo, hoy sale que fue digitado por el presidente Mauricio Macri y su mesa judicial".

Ricardo Jaime confesó en 2015 haber cobrado coimas de empresarios a los que debía controlar desde el cargo de secretario de Transporte que ejerció durante los primeros seis años del kirchnerismo.

Está detenido desde abril de 2016. Además de Once, se sentó en el banquillo de los acusados por causas como enriquecimiento ilícito, el suyo y el de sus testaferros, y la compra de trenes chatarra que hizo el Estado en España y Portugal, entre otros expedientes.