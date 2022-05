Los jubilados y pensionados con haberes que no superan los $36.676 y DNI terminado en 0 comenzaron a cobrar hoy el bono de Refuerzo de Ingresos de $ 12.000, junto con su liquidación mensual en sus entidades de cobro habituales, informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



Según el calendario de Anses, mañana percibirán el Refuerzo los beneficiarios con DNI culminados en 1, el miércoles los finalizados en 2, el jueves los que terminen en 3 y el viernes el número 4.



En tanto, el lunes 16 (la semana próxima) lo harán los jubilados con DNI culminados en 5, el martes los 6 y 7, el jueves 19 los que finalizan en 8 y el viernes 20 de mayo los terminados en 9.



El miércoles 18 de mayo será feriado nacional por la realización del Censo 2022 por lo que ese día no habrá pago.



En tanto, Anses precisó que quienes perciban haberes desde $ 36.676 hasta $ 65.260 cobrarán a partir del 23 de mayo, comenzando por los DNI terminados en 0 y 1.



En los casos en que el monto supere las dos jubilaciones mínimas, la o el titular cobrará un proporcional hasta completar los 77.260 pesos junto con su haber, se detalló.



"No es necesario que las personas realicen ningún trámite adicional ni se dirijan a las delegaciones del organismo para solicitar el Refuerzo de Ingresos", recordó el organismo previsional en un comunicado.



El bono de $12.000 fue anunciado por el Gobierno nacional semanas atrás y formalizado el pasado 27 de abril a través del decreto 215/2022 publicado en el Boletín Oficial.