La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, convocó hoy a un nuevo paro nacional de 24 horas para este viernes en rechazo de "las dilaciones" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para efectivizar el pago del tercer tramo de la recomposición salarial ya acordada del 15 por ciento.



Un documento gremial aseguró que luego del nuevo acuerdo de ministros del alto tribunal, durante el cual "el sindicato y un nutrido grupo de delegados realizaron una vigilia a la espera de la firma del incremento salarial -otra vez dilatado de forma injustificada- se retificó la huelga nacional de 24 horas", que será continuidad de la del viernes anterior.



Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, sostuvo que de continuar "las demoras injustificadas para firmar el cambio de partidas y abonar ese tercer tramo de recomposición salarial ya acordado, se profundizarán las medidas de fuerza con otro paro de 36 horas el 1° y 2 de septiembre, con una marcha desde las 10 ese primer día".



El dirigente sindical negó afirmaciones periodísticas según las cuales los trabajadores judiciales percibieron una pauta salarial de un 18 por ciento por arriba de la inflación del año, y detalló que en el primer semestre de 2022 solo se cobró un 3 por ciento más.



"De no pagarse ese tercer tramo del 15 por ciento ya acordado y, teniendo en cuenta que la inflación de julio fue del 7,4 por ciento, el personal ya estaría rezagado", afirmó.



Piumato señaló su "preocupación" ante el intento de instalar "datos alejados de la realidad, que solo demonizan los salarios justos y procuran ubicarlos como eventual variable de ajuste", y aseveró que "sin ingresos justos no hay justicia pero sí lucha".



Los trabajadores agrupados paralizaron las tareas durante 24 horas el viernes último desde las 10 y se movilizaron en todo el país en el contexto de un plan de lucha nacional que incluye cortes de calles y marchas en reclamo de ese 15 por ciento.



"La inflación carcome el salario, por lo que el gremio decidió profundizar el plan de lucha. La semana anterior hubo un primer paro nacional, que tuvo un muy elevado acatamiento. La recomposición del 15 por ciento por el tercer tramo, acordada con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no puede sufrir más demora", advirtió el dirigente.