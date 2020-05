El gobernador de Jujuy Gerardo Morales anunció que a partir del sábado los restaurantes, confiterías, shoppings y galerías comerciales serán las nuevas actividades permitidas debido a “las condiciones sanitarias” que tiene la provincia donde hace un mes no se registran nuevos casos de coronavirus.



El Mandatario provincial indicó además que “debemos ser la provincia que más está liberando actividades”, pero advirtió que todas “se rigen con protocolos muy estrictos”.



En un nuevo informe del Comité Operativo de Emergencia (COE), ofrecido esta noche, Morales señaló que “quedan pocas actividades” para ser reactivadas, entre otras “algunas que tienen que ver con el deporte pero siempre dando pasos seguros para no deterior las condiciones sanitarias” que viene logrando la provincia.



Anteriormente, Jujuy habilitó actividades recreativas (caminata, trote y ciclismo) dentro de la flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus, en base a un esquema de circulación de personas de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad, lo mismo que para efectuar compras y para la atención médica o trámites bancarios fijados por turnos.



Con respecto a la habilitación para el sector gastronómico, los shopping y galerías, Morales señaló que hasta el sábado van a terminar de ajustar "sobre lo que tienen que cumplir" respecto al cuidado y la cantidad de gente.



Por otro lado el Mandatario destacó que la provincia lleva “31 días sin casos de coronavirus”, por lo que resaltó “la actitud, disciplina y el no bajar los brazos” de todos los jujeños pero que aún “hay que garantizar que tenemos cero circulación”.



En ese marco sostuvo que se está trabajando en “todos los frentes” como el plan de testeo que se va a implementar en los próximos días y que “va a ser importantísimo porque eso va a ser la confirmación científica semanal de que no hay circulación local del virus”. “Será la columna vertebral para ir abriendo más actividades y para que la gente pueda ir recuperando el trabajo y la economía”, concluyó.

Fuente: Télam