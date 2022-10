El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que las elecciones de convencionales constituyentes para discutir la reforma parcial de la Constitución local y las generales provinciales se realizarán de manera simultánea, aunque no precisó una fecha exacta, y confirmó el desdoblamiento de los comicios locales de los nacionales.

Consultado sobre el momento para la realización de la contienda electoral, refirió: "No tenemos una definición sobre la fecha, todo tiene que encuadrarse en el artículo 18 de la Constitución provincial y ello lo anunciaremos oportunamente", sostuvo.

Tras conseguir en la Legislatura jujeña la aprobación para dar continuidad al proceso de la reforma parcial de la Constitución provincial, Morales unificará las elecciones de convencionales constituyentes y la contienda para elegir al nuevo gobernador, intendentes y cargos legislativos.

La decisión tomada obedece a que "el tiempo que va a llevar desde la aprobación de la ley hasta que convoquemos a las elecciones provinciales en conjunto a las de constituyente podría avanzarse en un acuerdo".

Otro de los puntos para realizar las elecciones de manera simultánea se debe a "una situación económica difícil, debido a que la inflación no cede, no baja, lo que requiere no incurrir en mayores erogaciones", sostuvo.