“Queremos reciprocidad, hoy en el hospital de Bolivia nos cobran, y nosotros no le cobramos. Esperamos realizar acuerdo con todos los países limítrofes, hasta ahora solo lo tenemos con Calama”, detalló en el medio Jujuy al Momento el ministro de Salud de esa provincia, Gustavo Bouhid.

Es en el marco de un nuevo plan de Salud provincial, que generó revuelo a nivel nacional. De concretarse la propuesta, sería la primera vez que se le cobra a los extranjeros en hospitales públicos argentinos.

El ministro Bouhid desarrolló: “Es parte del plan estratégico, una de las tantas aristas que hemos presentado. Al ser -Jujuy- zona fronteriza, parte del presupuesto se va a ciudadanos extranjeros”.

“Si se aprueba el seguro para atención de extranjeros debería ser entre 20 y 30 dólares por persona. Que se debería pagar ingresando a nuestra provincia”, sostuvo.

“Una cuestión es que sea algo excepcional como un accidente u otra intervención, todo lo contrario es que sea de todos los días atenciones programadas, tratamientos todos los días, y hasta derivaciones que luego debe pagar Jujuy”, agregó.

Sobre quién pagaría la atención, el funcionario comentó en el diario La Nación que "el proyecto de ley es para que el Estado Boliviano pague, no el ciudadano. Queremos que Bolivia pague por la atención médica en nuestros hospitales públicos. Es una de las tantas estrategias planteadas para cambiar la realidad en la provincia".

Y añadió: "Jujuy, a diferencia de otras provincias, no tiene instrumentada la ley de recupero, con lo cual, si usted se atiende en el hospital público de Jujuy y tiene una cobertura social nacional, sindical o provincial, no le pagan al hospital público, y el hospital público no tiene el instrumento legal para hacer la ley de recupero que, por ejemplo, sí tiene Salta y otras provincias".