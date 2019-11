El Tribunal Oral Federal N°1 decidió otorgarle la prisión domiciliaria al ex ministro Julio De Vido en la causa Río Turbio, que fue elevada a juicio en septiembre y donde es investigado por resuntas irregularidades con el manejo de fondos públicos.

No obstante, De Vido permancerá detenido porque en la causa de los cuadernos le fue negado su pedido días atrás.

El ex ministro de Planificación fue condenado a 5 años y 8 meses administración fraudulenta en la causa que investigó la Tragedia de Once pero al no estar firme, si le concedieran una nueva excarcelación sería liberado.

La semana pasada, la comisión bicameral del Código Procesal Penal emitió una resolución para controlar el uso de las prisiones preventivas que en los últimos años se usaron para encarcelar a empresarios y ex funcionarios, conocida como Doctrina Irurzun.