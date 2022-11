La discusión por los miembros del Senado para el Consejo de la Magistratura tomó un nuevo giro. El Frente de Todos no sólo avanzó en la designación de sus representantes, sino que definió llevarlo al recinto para que sea votado por el pleno de los legisladores.

Mediante el Decreto Parlamentario 86/22, la presidencia de la Cámara designó a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, mientras que por la oposición fue incluido el radical Eduardo Alejandro Vischi, excluyendo a Luis Juez, del PRO.

El mismo decreto, además, coloca como suplentes a Claudia Abdala Ledesma Abdala, al pampeano Daniel Bensusán y a la también oficialista Anabel Fernández Sagasti, mientras que por Juntos por el Cambio ubica a la radical Silvia Giacoppo.

Pero no solo eso, sino que la presidenta provisional del Senado, Ledesma Abdala de Zamora, definió incluir el decreto en el temario de la sesión para que sea aprobado por los legisladores y de esa manera obtener el respaldo político.

Desde Juntos por el Cambio, ante este escenario, señalaron que no se cumplió con lo acordado y definieron no dar quorum. Pero no solo eso, sino que definieron también que no asistirán a lo que resta de la sesión en la que, además, se votará el Presupuesto 2023.

“No vamos a bajar ni para debatir los candidatos del Consejo de la Magistratura ni para debatir el Presupuesto. Hoy no vamos a ir”, sentenció una alta fuente del interbloque opositor a Infobae.

Sumado a esto, en la reunión del interbloque en la que se definió no participar de la sesión para dejar en claro el vaciamiento del debate de parte de Juntos por el Cambio, también se acordó cuál será el camino a seguir respecto de la designación del senador Martín Doñate (Unidad Ciudadana - FdT) que excluyó a Luis Juez (PRO) como representante por la tercera minoría.

“Vamos a volver a la Justicia, vamos a denunciar que ellos no son la tercera minoría, quien tiene que ser el representante por la tercera minoría para el período 2022-2026 es Luis Juez del PRO”, agregó la misma fuente.

Con este escenario, Juntos por el Cambio no solo no debatirá los representantes del Senado para el Consejo de la Magistratura sino que tampoco discutirá el Presupuesto 2023.

En principio se preveía que la discusión que se iba a extender por varias horas y en la que oficialismo buscará darle sanción definitiva a la iniciativa y enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación. Aunque es un proyecto de ley que cuenta con el apoyo, se esperaba que JxC se comporte de la misma manera que lo hizo en la Cámara de Diputados, en donde el PRO se abstuvo y la UCR acompañó en general.

De hecho, en esa reunión, que se llevó a cabo entre el 25 de octubre y la madrugada del 26, el proyecto obtuvo 180 votos a favor, 22 votos en contra y 49 abstenciones y se convirtió en el que mayor cantidad de respaldos obtuvo en la Cámara baja desde 2012 a la fecha. Ahora, el bloque de Juntos por el Cambio figurará como ausente de la discusión.

Lo mismo sucederá a la hora de debatir el proyecto de ley, aprobado hace dos meses en Diputados, que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo, que vencen a fines de 2022, que en conjunto explican el 32% de la recaudación impositiva.