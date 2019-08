El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, votó este mediodía en la Escuela primaria N°10/Escuela secundaria N°20 de Pilar donde dijo estar “emocionado y contentos con la “campaña” que si bien fue “desigual”, fue “intensa, de 44 meses y más de 80 mil kilómetros recorridos”.

Respecto a la jornada democrática, dijo: “La gente viene a votar con alegría y esta cuestión se tiene que dirimir democráticamente y en paz, es una jornada que se viene desarrollando muy bien”.

De inmediato insistió con lo que consideró una “campaña desigual en la provincia”, sin embargo, y para no romper la veda, resaltó: “Hemos caminado y escuchado a la gente, ante la situación actual queríamos presentar nuestra propuesta. Pero fue muy linda, hablando con la gente, de cara con los vecinos, y escuchando a todos los sectores”.

Contó que almorzará con su familia en Pilar y luego se dirigirá al centro de cómputos y recorrerá puntos de reunión del espacio. Como hizo el candidato diputado, Sergio Massa, mas temprano en Tigre, dio detalles del control de resultados: “Hay métodos de las mesas testigos, están los resultados que van llegando, hoy mismo hubo una resolución de la justicia por quejas por cómo se manejó todo el tema del escrutinio provisorio, necesitamos transparencia y certezas de los resultados. Que nadie se vaya a dormir pensando que pasó una cosa cuando pasó otra cosa”, y concluyó: “Las resoluciones de la justicia no son exactamente lo que pedimos, pero estamos trabajando para que no hayas voces has adicionales”.