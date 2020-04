Tras visitar un hospital con varios médicos infectados, Axel Kicillof se bajó de la reunión con Alberto Fernández. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires explicó que participará mediante videoconferencia.

Según el mandatario, el protocolo no establece su aislamiento. Sin embargo, aseguró que no acudirá al encuentro en Olivos "por responsabilidad" para no exponer la salud de ningún funcionario.

"Lo voy a hacer por teleconferencia, de todas maneras no he tenido ningún síntoma", aseguró en diálogo con radio La Red.

En relación a su recorrido por el Hospital Manuel Belgrano de San Martín, que en al menos 13 profesionales de la salud dieron positivo de coronavirus y hay otros 10 casos sospechosos, Kicillof contó: "Estuve el viernes, no visitando ningún área crítica ni de enfermos sino con el director del hospital que no está contagiado recorriendo las obras, que son 20 camas nuevas y 40 camas para pacientes leves".

"No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad", aseguró el Gobernador. Según explicó, el protocolo dice que se tendría que hisopar si hubiera estado en contacto con la enfermedad y, por otro lado, si hubiera tenido algún síntoma, como fiebre.

"Estuve hablando con los médicos y, por una cuestión de responsabilidad, no voy a exponer al presidente, a los gobernadores, a los que tienen responsabilidades muy altas como las que tengo yo en el marco de esta pandemia a cualquier riesgo", reconoció Kicillof.

El gobernador aseguró que no tiene inconveniente de realizarse el test si se lo requieren. "Estoy hablando con los médicos para ver qué conviene, el protocolo no lo indica pero si da más tranquilidad me haré el test".

