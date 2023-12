Los intereses del oficialismo y la oposición confluyen en la última semana del año en dos escenarios de pugna política: el Congreso de la Nación y las calles de la ciudad de Buenos Aires. A horas de una movilización convocada por organizaciones sindicales y en el marco de la apertura de las sesiones extraordinarias, el bloque de senadores de Unión por la Patria mantuvo un encuentro con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Senado.

La central obrera nacional convocó este miércoles 27 de diciembre a las 12 horas en el Palacio de Justicia una movilización en reclamo de la presentación del DNU de Javier Milei, criticando el documento que habilita la reforma de más de 300 artículos. Si bien la marcha contará con presencia de la militancia sindical, se descarta por el momento un paro nacional.

Por su parte, la convocatoria de los senadores de Unión por la Patria, la bancada mayoritaria en la Cámara Alta con 33 integrantes de los 72 posibles, ocurre luego de que el presidente del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, mantuviera un encuentro con representantes de la CGT y la CTA el pasado jueves, un día después de anunciado el decreto presidencial. "Está plagado de inconstitucionalidades", había definido el legislador al salir de la reunión.

El Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, dio declaraciones a la prensa antes de ingresar a la reunión con los senadores de Unión por la Patria. "Si el Presidente no incorpora el análisis del DNU para que sea aprobado o desaprobado en la agenda legislativa extraordinaria, le reclamamos a los senadores que arbitren los mecanismos que sean necesarios, para que se rechace y no se le dé lugar a este intento del Presidente de la Nación de convertirse en un déspota que gobierne por decreto", señaló.

En ese sentido, entendió que "no sería improbable" que el decreto sea evaluado por la Corte Suprema de Justicia: "Nosotros ya hemos presentado ante la Justica demandas de amparo e inclusive demandas penales por usurpación de funciones y abuso de autoridad del Presidente de la Nación, que incluso puede llegar a significar una infame traición a la patria por querer arrogarse funciones que no le corresponden de autoridad absoluta, afectando al interés del pueblo argentino".

Finalmente, se refirió a la movilización programada para el próximo miércoles: "Nuestra responsabilidad es multiplicar el esclarecimiento y las formas de participación de nuestra sociedad rechazando este decretazo. Por eso hemos convocado a una jornada nacional de lucha". En tanto al protocolo antipiquetes, dijo que "l as veredas en la ciudad de Buenos Aires son muy estrechas y va a haber mucha gente que no van a caber" y se preguntó: "¿A ustedes les parece este escenario de guerra y de despliegue policial un día de semana cualquiera en las puertas del Congreso, como nunca se ha hecho? Es vergonzoso. Lo que tratan es de intimidar a la opinión pública y no lo van a lograr" .