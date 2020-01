La Cámara Baja somete hoy a debate el proyecto de renegociación de deuda que impulsa el gobierno nacional, denominado formalmente “ley de Reestructuración de la Sustentabilidad de la Deuda en Jurisdicción Extranjera”.

Tras decenas de conversaciones durante la última semana y dos reuniones que tuvieron lugar el martes, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio cerraron una acuerdo que permitirá un amplio apoyo y que se registró en la sesión convocada en Diputados, la primera de las Extraordinarias, que arrancó pasadas las 12.15. Según lo previsto, habría media sanción entre las 19 y las 20, con votos del oficialismo, Juntos por el Cambio, el Bloque Federal y algunos espacios individuales.

En el mediodía del martes, Sergio Massa recibió a los líderes de la opositores en su despacho. Sus interlocutores fueron el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el jefe de Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri; Alvaro González del PRO y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, que pidieron incluir en el texto de reestructuración de la deuda las de las provincias, ayudarlas con las deudas con organismos estatales como Anses y que no haya discrecionalidad según el signo político. No estuvo Cristian Ritondo (se encuentra de viaje) y Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos, se sumó después de que se sacaron la foto.

Massa insistió en que el mensaje a los mercados no se debía “ensuciar” y pidió una señal de todo el sistema argentino frente a los acreedores. Ofreció en cambio un mecanismo institucional para ayudar a las provincias, la conformación de una comisión para trabajar en conjunto. Incrédulos algunos pidieron el compromiso explícito de altos funcionarios del Ejecutivo. “Vengan otra vez a la tarde y habrá ministros acá”, prometió Massa que de inmediato llamó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro para darles su idea y los detalles de las conversaciones.

Hubo una segunda “cumbre” entre las 19 y las 21.30, que volvió a llevarse a cabo en la Presidencia de Diputados. Entre una y otra reunión hubo además un plenario de comisiones para emitir dictamen y un encuentro de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio para definir posturas frente a éste y otros temas. No hubo texto propio y votarán, sin modificaciones, a favor del instrumento legal que necesita el Ejecutivo para negociar con los acreedores. Con el apoyo de la principal fuerza opositora, el oficialismo pasaría los 200 votos con tranquilidad.

En la misma sesión se tratará el Consenso Fiscal firmado por el Estado Nacional y las provincias.los cuales el Consenso Fiscal 2019 será convertido en ley, ya que fue aprobado en el Senado a fines de diciembre. Se trata del acuerdo entre el Presidente, los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno porteño, que suspende las limitaciones de las jurisdicciones para aumentar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, así como Bienes Personales y Ganancias.

En este caso podría haber una división al momento de votar, porque Elisa Carrió anticipó que apoyará la sanción del proyecto oficial sobre renegociación de la deuda, pero no votará el consenso fiscal que quiere el Gobierno.

“Cuando la Argentina atraviesa una crisis de desconfianza interna y externa producto de torpezas o de actitudes irresponsables de algún gobernador o funcionario actual, tenemos el deber de sacar la renegociación de la deuda del ámbito partidario y actuar unidos habilitando la renegociación", señaló la diputada nacional, que de inmediato advirtió: “Lo que no se puede votar es el consenso fiscal porque la no disminución de los ingresos brutos funde a las pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la suba del mínimo no imponible para Ganancias". En un tuit que escribió a continuación, afirmó en mayúsculas: “NO VAMOS A VOTAR EN CONTRA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN”.