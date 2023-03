Aunque la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, pidió públicamente no convertir la tradicional movilización de los organismos de Derechos Humanos en repudio del golpe de Estado de 1976 en un acto político, la agrupación K La Cámpora mantuvo ayer su convocatoria a marchar hoy a Plaza de Mayo desde la Esma bajo la consigna 'Democracia sin Mafias'. Y hay fuertes sospechas de que el acto central por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia se convertirá en una tribuna a medida del operativo clamor 'Cristina Presidenta' pese al pedido de Carlotto de "no mezclar" la histórica convocatoria con la situación de la vice. Tampoco se descarta que un grupo inorgánico marche a los tribunales para repudiar al Poder Judicial en general y a la Corte Suprema de Justicia en particular. O sea, a priori, el kirchnerismo de paladar negro terminaría por vincular la marcha por la Memoria con la situación judicial de Cristina.

En medio de una estrategia de renovación y expansión, la agrupación que creó Máximo Kirchner celebró ayer un congreso nacional en el partido bonaerense de Quilmes donde renovó la cúpula del poder. Allí, convocó a 'trabajar por una Argentina sin proscripción' y advirtió que 'nada' puede realizarse en el Frente de Todos (FdT) 'sin' la participación de la vicepresidenta Cristina Fernández, sobre quien pesa, alertó, un 'intento de supresión' que comienza en su figura y se extiende a todo el peronismo.

'Una vez más en Argentina vuelven a intentar suprimir al peronismo en democracia: el atentando contra la vida de la vicepresidenta, la sentencia de la mafia judicial, dictada por (Héctor) Magnetto y avalada por (Horacio) Rosatti; y el constante hostigamiento mediático demuestran que a 40 años del retorno de la democracia siguen operando de la misma manera', señaló la organización, en referencia al CEO del Grupo Clarín y al presidente la Corte Suprema, respectivamente.

Para La Cámpora, esos sectores 'no necesitan los votos, no necesitan las botas, son la suma del poder y desprecian la voluntad popular. Como organización política trabajamos para construir una sociedad más justa, más libre y soberana. De eso se trata. No se trata de vender espejitos de colores, no hay soluciones mágicas. Pero nos mueve la convicción de saber que ya lo hicimos y podemos volver a hacerlo'.

En el encuentro se formalizó a Lucía Cámpora como nueva secretaria general, quien sucederá en ese rol al histórico Andrés 'Cuervo' Larroque, y se convocó a marchar hoy por el Día Nacional de la Memoria.

La organización recordó que hoy se cumplen 19 años desde que el expresidente Néstor Kirchner le ordenara al entonces jefe del Ejército Roberto Bendini descolgar del Colegio Militar de la Nación los retratos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone.

Organizaciones de derechos humanos, centrales sindicales y agrupaciones sociales y políticas participarán hoy de los actos al cumplirse 47 años del último golpe cívico militar. La convocatoria de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora será a partir de las 14 horas en avenida de Mayo y Piedras, mientras que la Coordinadora Encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchará desde Congreso a las 12. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, en tanto, anunció un acto político desde las 15 en la Casa de las Madres "en apoyo a nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner y en contra del vergonzoso fallo de los jueces de la mafia judicial".

Campo de Mayo

Alberto Fernández destacó ayer que cada 24 de marzo la 'inmensa mayoría de los argentinos se abraza y marcha y sigue reclamando verdad y justicia', al anunciar el inicio de la construcción del Espacio para la Memoria en el excentro clandestino de detención de Campo de Mayo.