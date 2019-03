Reaparece Luis Beder Herrera. El diputado K se anotó para ser el candidato peronista en La Rioja. Publicó una carta en la que denomina ’hermano y compañero de ruta’ a Casas con quien se creía, hasta ahora, que tenía una mala relación.

El extendido calendario electoral 2019 sufrió ayer un tropezón luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara que los gobernadores de La Rioja, Sergio Casas, y Río Negro, Alberto Weretilneck, puedan presentarse como candidatos para buscar sus reelecciones en los comicios de este año. El fallo fue celebrado por los partidos que son oposición en las dos provincias e interpretado como ‘un duro golpe al feudalismo’.



Horas antes de conocerte el fallo de la Corte -que se anticipaba adverso para ambos gobernadores-, el Tribunal Electoral de La Rioja resolvió suspender las elecciones provinciales previstas para el próximo 12 de mayo. Ahora el gobernador Casas deberá buscar una nueva fecha de las elecciones. Río Negro, en cambio, mantiene, por ahora, la fecha de las elecciones provinciales para dentro de 16 días, el 7 de abril. La ventaja en la provincia patagónica es que no hay Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo tanto, no hay que correr contrarreloj para elegir al candidato que ocupará la vacante que deja el gobernador Weretilneck.



La impugnación planteada contra el gobernador Casas por parte de la Unión Cívica Radical distrito La Rioja obtuvo un fallo unánime de los jueces de la Corte, en tanto que la presentación del justicialismo de Río Negro contra Weretilneck fue aceptada por mayoría de 3 a 2.



En el caso de La Rioja, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la vice, Elena Highton y los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti firmaron el voto unánime; mientras en el de Weretilneck, los dos primeros votaron en disidencia.



En sendas demandas de la UCR distrito La Rioja y en Río Negro por la Alianza Frente para la Victoria, que tiene como candidato a Martín Ernesto Soria, se invocaron prohibiciones de las respectivas constituciones provinciales que impiden que el gobernador o vicegobernador sean reelegidos en uno u otro cargo por más de dos períodos consecutivos.



Los impulsores de Casas sostenían que en el periodo 2011-2015 fue vicegobernador y sólo en el siguiente ejerció como mandatario provincial.



Weretilneck fundamentaba su postulación porque en 2012 asumió como gobernador debido a la muerte de Carlos Soria (padre del actual postulante por la Alianza Frente para la Victoria).



En ambos expedientes, en los que la Corte declaró su competencia originaria, el máximo tribunal justificó su intervención por considerar que estaba en juego el sistema republicano de gobierno.



En La Rioja una enmienda a la Constitución, aprobada en una consulta popular a fines de enero último, permitió que Casas oficializara su candidatura para ser gobernador por tercera vez.



El artículo 120 de la Constitución local establece que el gobernador y vice “podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo” pero “si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período‘.



La Corte recordó que Casas fue vicegobernador en el período 2011-2015 y gobernador en el siguiente período. En la demanda contra las aspiraciones de Weretilneck la mayoría se refirió a la “previsibilidad jurídica” y sostuvo que el caso es similar a un precedente resuelto en 2013, cuando inhabilitó a Gerardo Zamora para ejercer un tercer mandato consecutivo como gobernador de Santiago del Estero.



Para la Corte ‘hay que desalentar los ‘ensayos’ que persiguen el único fin de otorgar 4 años más a quienes ya ejercieron 8 años consecutivos la gobernación provincial.



Para inhabilitar a Casas se concluyó que la enmienda constitucional, ley fundamental de la provincia, no se aprueba cuando su rechazo en una consulta popular no supera el 35 por ciento del electorado como lo interpretan las autoridades locales, sino cuando es ratificada por el voto afirmativo ese porcentaje o uno superior, porque “la voluntad popular no se presume”.



Descartan a Pichetto



Voceros del senador nacional, Miguel Angel Pichetto, desmintieron los rumores que dan cuenta sobre una eventual candidatura a gobernador del jefe de bloque de Alternativa Federal en el Senado en las elecciones provinciales de Río Negro en reemplazo de Weretilneck.

La Rioja hasta podría unificar las elecciones



Se especula con la posibilidad de que La Rioja ahora unifique su votación con la nacional de octubre. Pero esa es una definición que aún no fue tomada y que está vinculada puramente a la conveniencia política. Ante el eventualidad de que Mauricio Macri llegue a octubre con buenas chances, el PJ riojano adelantaría su elección. Si fuera lo opuesto, atarán su comicio al nacional. Como sea, el gobernador Sergio Casas ya empezó a definir el plan B del peronismo de cara a las elecciones. Ayer, además de cancelar el cronograma electoral y pateó para adelante el cierre de listas, previsto para este sábado. Quienes se frotan las manos son los allegados del diputado radical, Julio Martínez, el candidato de Cambiemos que ve crecer sus chances.