La Corte Suprema de Justicia devolvió el expediente por fraude en la obra pública al Tribunal Oral Federal 2 y de esta manera garantizó el comienzo del juicio oral y público contra la expresidenta Cristina de Kirchner y otros 15 imputados el próximo martes en los tribunales de Comodoro Py.

Luego de extraer copias de los varios cuerpos del expediente, la Corte devolvió este viernes la causa original al Tribunal Oral el cual comienza el próximo 21 de mayo a las 12 horas el juicio que se prevé tenga una duración de más de un año.

"Toda vez que se ha finalizado la extracción de copias certificadas de los autos principales, devuélvanse al Tribunal de origen", reza el oficio firmado por el secretario de la Corte, Fernando Arnedo.

De esta forma, el expediente principal que era motivo de la posible suspensión del juicio está disponible y el martes comienza el juicio con la lectura del requerimiento de elevación a juicio que se especula durará varias jornadas de juicio.

Para la primera jornada y la indagatoria, están obligados a asistir todos los imputados entre ellos la expresidenta, y lo mismo sucederá en la instancia de alegatos y veredicto.

Junto a la expresidente serán juzgados su exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; el empresario Lázaro Báez; y Carlos Kirchner, primo del expresidente fallecido; entre un total de 16 imputados.

Es el primer juicio contra la expresidenta y el único que tiene fecha, pues otros cuatro aún en instancia de proceso oral no tienen fecha de inicio: el supuesto encubrimiento de la AMIA, la sospecha por la venta de dólar futuro, y los casos de lavado de dinero Hotesur y Los Sauces.

El Tribunal Oral Federal 2 que llevará adelante este juicio está integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, y como suplente estará la magistrada Adriana Pallioti.

En tanto la acusación estará a cargo del fiscal de juicio Diego Luciani y las querellas a cargo de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

Será un juicio de más de 160 testigos y con una pericia aún pendiente de la Corte Suprema de Justicia sobre más de 50 obras que se direccionaron a favor del empresario Lázaro Báez.

Por su parte, Gregorio Dalbón, uno de los tres abogados de la expresidenta, afirmó que "por supuesto que va a ir" la senadora el martes al juicio en su contra por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

El abogado dijo también que tanto él como la senadora confían en la inocencia y en que la causa está "cargada de nulidad" dado que la expresidenta "ya fue sobreseía en causas por 33 de las 51 obras que aquí se están analizando".

Cristina es acusada de haber favorecido al empresario Lázaro Báez con la concesión de 51 de las 80 obras viales que el Gobierno nacional hizo en la provincia patagónica entre 2008 y 2015.

"Muchos abogados colegas me decían 'che, decile que no vaya'. Pero les dije, ¿están locos? Le llego a decir que no vaya, Cristina 'me mata'. Si lo que Cristina quiere es estar a derecho siempre, porque se considera inocente. Y me insistían con 'la foto, la foto'", expresó Dalbón en declaraciones a la radio Futurock.

Y agregó que "la gente está desesperada por la foto (de Cristina sentada en el banquillo de los acusados) y se olvida de la cuestión jurídica. Entiendo que es el inicio de Campaña de Cambiemos, donde creen que con esa foto van a resucitar, porque están muertos", dijo Dalbón.