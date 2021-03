A poco más de tres meses de la muerte de Diego Maradona la Justicia ya determinó que “son cinco los herederos universales”. Este es el primer paso para que se pueda avanzar con la sucesión de los bienes que el Diez dejó.

“Declaratoria de herederos de Diego Maradona, una etapa terminada, y que le da derecho a Dieguito a salir a recuperar lo que le robaron a Diego”, escribió desde su cuenta de Instagram Verónica Ojeda junto con el documento que determina al Diez lo “suceden en carácter de universales herederos sus hijos Diego Armando Maradona y Sinagra, Dalma Nerea Maradona y Villafañe, Dinorah Gianinna Maradona y Villafañe, Jana Maradona y Sabalain y Diego Fernando Maradona y Ojeda”.

En el documento, firmado digitalmente por la jueza Susana Tedesco del Rivero del Juzgado Civil y Comercial N°20 de La Plata, se enumera además las fechas de nacimiento de cada uno de los hijos y la fecha de casamiento de Maradona con Claudia Villfañe, así como también la del divorcio de la pareja (15 de abril del 2003), ya que su último estado civil fue “divorciado”.

En otro posteo, Mario Baudry, pareja de Ojeda y representante legal del menor de los hijos del ídolo deportivo, escribió junto con una foto de Pelusa y Dieguito: “La Declaratoria de Herederos, todos anunciaban que tardaba 10 años, cuando sus hijos se juntaron tardaron 3 meses, ahora vamos por los que le robaron todo a Diego, y por sobre todo, por los que le robaron su vida”.

De esta manera, el letrado destacó la importancia de haber estado unidos con el fin de poder agilizar los trámites, a pesar de las diferencias sabidas que existen entre los hermanos. Paralelamente hay dos juicios de filiación que comenzaron con Diego en vida, el del joven platense Santiago Lara y el de Magaló Gil, de 25 años.

Por otro lado, la Justicia se encuentra investigando las causas que derivaron en la muerte del astro deportivo. Hasta ahora son siete los imputados por el fallecimiento: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros Dahiana Madrid, Ricardo Almirón, Nancy Forlini y Mariano Perroni.

El documental realizado por Infobae, La muerte de Maradona, devela audios inéditos que dan cuenta de como el entorno, incluido Matías Morla además de las personas antes mencionadas, trataba a Maradona en los últimos tiempos. En uno de ellos, por ejemplo, el abogado habla con su cliente y apunta contra la menor de las hijas de Villafañe: “Ella dice que estás preso ahí, dice que estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en un juicio. Cuando puedas hacé un video donde diga que estás por voluntad propia. Y lo que hace esa Claudia... Dalma y Gianinna se están portando mal... El video no hay apuro, cuando estés bien, porque lo va a ver todo el país. Que estás borracho ni lo digas, porque estás bien, tenés que cortar el escabio hasta las siete de la tarde y listo”.

Otro pasaje del trabajo audiovisual da cuenta de una conversación en la que el médico Leopoldo Luque relata un episodio que vivió con su paciente: “Te cuento una y te morís (dice Luque). Ayer cuando hablé con el Diego no sé quién estaba más en pedo de los dos. Yo también estaba re en pedo. Por eso nos agarramos mal. Éramos una pelea de borrachos, pero no le cuentes a nadie, trasciende esto y salgo en todos los medios. Estoy re bajón, porque me entusiasmé, sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de la palmera como a un pelotudo. Ya que me psicoanalizás, te voy a decir la verdad. Me sentí un imbécil, un boludo. Tenía ganas de cagarlo a piñas en ese momento igual, eh. De decirle: ‘¿Pero a quién te comiste, la con... de tu...? ¡Pedazo de gil, viejo que no te podés ni parar! ¡Forro, estás más solo que una araña! ¡Ni tus hijas te hablan!’. Le quería decir todo eso”.

“Que haga justicia, porque a Diego lo mataron, lentamente. Y me hago cargo de lo que digo”, cierra Ojeda, entre lágrimas la entrevista que dio para Infobae. Pedido que en sus redes replicaron Dalma y Gianinna con el fin de que su papá pueda descansar en paz.