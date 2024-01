Decidido a avanzar a máxima velocidad con el tratamiento en comisiones de la Ley Ómnibus para llegar a sesionar el 25 de enero y evitar prorrogar las sesiones extraordinarias, el oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para la semana que viene a la primera reunión informativa conjunta, e informó que asistirán funcionarios nacionales para explicar y responder preguntas sobre la polémica iniciativa.

El oficialismo convocó formalmente esta tarde a las Reuniones Informativas Conjuntas de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, donde dispuso esta semana que se trate el mega proyecto, desoyendo los pedidos de la oposición para que el extenso proyecto se debata con mayor amplitud. Serán el martes y el miércoles que viene, entre las 14 y las 20, y entre las 9 y las 20, respectivamente, en la Sala de Reuniones del edificio del Anexo.

En el llamado que hizo formalmente el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Gabriel Bornoroni, se informó que asistirán funcionarios del Poder Ejecutivo, y se instó a los legisladores para que envíen, en el curso de los próximos tres días, hasta el lunes, las preguntas que quieran plantearles. En Gobierno no informaron todavía a quiénes designarán para responder las inquietudes de la oposición en el Congreso, sea de los legisladores aliados o de los más críticos. Pero en los despachos legislativos esperaban que fueran el ministro de Economía, Nicolás Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La ambición del kirchnerismo es una cita cara a cara con el principal autor del proyecto, Federico Sturzenegger, ex funcionario de Mauricio Macri. Pero en la Casa Rosada deslizaron que, como no tiene un cargo formal (por ahora es sólo un asesor ad-honorem) no correspondería.

A pesar de las fuertes críticas del kirchnerismo al contenido de la ley, y de parte del radicalismo y el sector moderado de Pro por las formas -un solo paquete con centenares de leyes que modifican estructuralmente los cuerpos normativos- en la Casa Rosada están convencidos de que ganarán el debate legislativo con ayuda de los aliados macristas, los gobernadores que se independicen de Cristina Kirchner y los peronistas disidentes del kirchnerismo.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, junto al Martín Menem, Omar De Marchi y Victoria Villaruel, se reunieron para pulir la estrategia legislativa libertaria esta semana en Casa Rosada

Mientras tanto, oscilan entre la estrategia del “todo o nada” y la dialoguista. Desde las altas cúpulas del Ejecutivo aseguran que no cambiarán “ni una coma”, pero los alfiles libertarios en el Congreso y algunos funcionarios, principalmente el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Omar Yasín, se muestran dispuestos, al menos, a escuchar y proponer modificaciones a los autores del proyecto.

Ayer, por caso, Francos admitió incluir “clarificaciones aclaratorias” en la reforma del Régimen Federal de Pesca, a pedido de gobernadores patagónicos que señalaron que la redacción de la iniciativa ponía en riesgo las 200 millas de la zona exclusiva y que comprometía puestos de trabajo y condiciones de desigualdad para las compañías locales frente a las extranjeras. Lo mismo había hecho una semana antes con un pedido de las provincias petroleras por dudas sobre las concesiones para la explotación del crudo.

Lo que más le importa a Milei es avanzar en tiempo récord con sus medidas, antes de que el ajuste empiece a sentirse con mayor fuerza y, probablemente, decaigan sus altos niveles de imagen negativa. Más temprano el Presidente ordenó enviar al Congreso el DNU que desregula la economía, y desde hoy se abrió un plazo de 10 días hábiles para su análisis en la Comisión Bicameral. El decreto fue girado por la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse -como lo indica la Constitución-, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales con el Parlamento y la Sociedad Civil que conduce Omar de Marchi, ex diputado mendocino, recién llegado al Gobierno. Ingresó por la Cámara alta poco antes de las 15, y ahora empezó a correr el reloj para que se forme la comisión con ocho diputados y ocho senadores, que está frenada por diferencias con Unión por la Patria por la cantidad de representantes que le corresponden.