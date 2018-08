Minutos antes del mediodía, la Policía inició los allanamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio en tres propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner, por la causa de los cuadernos de las coimas. Se trata del departamento de Recoleta y dos casas de Santa Cruz, una en Río Gallegos y la otra en El Calafate.

Los operativos se desarrollan después de que el Senado los aprobara por unanimidad, este miércoles por la tarde noche.

La Justicia sospecha que la ex Mandataria instrumentó junto a varios exfuncionarios una red de sobornos provenientes de la obra pública y del sector energético. Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, la mencionó en sus anotaciones donde describió cómo llevaba bolsos llenos de dinero en su auto.

Los allanamientos se realizan sin los condicionamientos que planteó la ex Presidenta: que no hubiera cámaras para evitar la difusión de imágenes, que fueran presenciados por sus abogados y un senador elegido por ella, que resguardaran sus objetos personales y que no rompieran las paredes. De esta manera, el juez actuará bajo su propia consideración.

El objetivo de Bonadio es verificar si los espacios físicos de los inmuebles coinciden con las descripciones que escuchó en su despacho.