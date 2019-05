La actividad económica bajó 6,8% en marzo respecto a igual mes del año pasado, lo que marcó la undécima baja interanual consecutiva, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de marzo estuvo 1,3% por debajo de febrero, lo que cortó tres meses de subas intermensuales consecutivas. Con la caída de marzo, el EMAE, que reúne a varios de los indicadores que conforman el Producto Bruto Interno (PBI), acumuló una baja de 5,7% en el primer trimestre del año.



Todos los rubros económicos cerraron con bajas interanuales, salvo Agricultura y Ganadería, que aumentó 10,8% interanual; Enseñanza, 1%; y Servicios Sociales y Salud, 0,2%.



En marzo, la elevada volatilidad del dólar no sólo frenó el leve avance mensual que la actividad venía mostrando sino que situó su nivel por debajo incluso del que registraba en noviembre, mes en el que supuestamente -según el equipo económico- la recesión había tocado un piso, informó el diario La Nación.



Para los economistas privados, el dato fue peor al esperado, pese a que sacó a relucir la incipiente recuperación del campo. "El Gobierno es voluntarista con su mirada de la economía. Para ellos marzo va a ser definitorio. Ahí va a empezar un mayor crecimiento. A nosotros las cifras no nos dan igual. Con estas tasas de interés, presión impositiva, y baja del consumo interno va a ser muy complicado", había dicho en enero pasado Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).



Por otro lado, el Indec informó ayer que el precio de la Canasta Básica Total aumentó 2,6% en abril, al llegar a 29.493,65 pesos, ingreso que necesitó una pareja con dos hijos para comprar comida, ropa y pagar servicios y no caer por debajo de la línea de la pobreza.