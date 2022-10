La actividad económica creció durante agosto 6,4 % en relación a igual mes del año pasado, informó hoy jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)



Además, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) se colocó en agosto 0,4% por encima del de julio, y acumuló un crecimiento del 6,4% en lo que va del año, informó el organismo.



El sector Industria manufacturera, con una suba del 8,3% resultó el rubro de mayor incidencia en la variación interanual del EMAE, seguido por Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con el 9 % .



Entre los dos sectores aportaron 2,7 puntos porcentuales al incremento interanual del índice total.



Por su parte, la distribución de Electricidad, gas y agua fue el que registró la mayor caída en la comparación interanual, con una merma del 4,6% ia y restó 0,1 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, que reúne a varios de los indicadores que componen el Producto Bruto Interno (PBI).



El sector de Agricultura y Ganadería registró un aumento del 1,4% interanual; la peca el 6,3%; la explotación de minas y canteras, el 14%; y la Construcción el 7,9%, entre otras subas.



A estas se le sumaron Comercio Mayorista y Minorista con un alza del 9%; Restaurantes y Hoteles el 33,7%; Transporte y Comunicaciones el 6,9%; actividades inmobiliarias 6,6%; Administración pública el 7,2%; Enseñanza, 4,2%, entre otras.



Por su parte el rubro Intermediación financiera bajó 0,3% en la comparación interanual.



El ministerio de Economía estimó que este año el PBI crecerá el 4%, y el año próximo otro 2% .



El titular de esa cartera, Sergio Massa, afirmó que "Argentina es un país con recursos que tiene que transformarlos en riqueza", y destacó el papel del sector energético, de las proteínas, los minerales y la economía del conocimiento como "los cuatro grandes jugadores globales de los países en los próximos diez años".



En ese sentido, Massa afirmó que "eso requiere, además de normas y estabilidad fiscal, estabilidad respecto de la inversión y de las normas laborales. Que asumamos a esos sectores que son claves para el crecimiento económico de Argentina como política de Estado".



Massa, formuló estas declaraciones el viernes pasado en en el marco del Coloquio de IDEA, oportunidad en la que afirmó que "la política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad, y los empresarios también tienen que tienen que ceder los beneficios" que obtienen del Estado.



El ministro de Economía también criticó el desempeño del Congreso en el tratamiento de la Ley de Presupuesto, que contiene una adenda donde se le pide a los legisladores que se expidan sobre gastos fiscales que equivalen a 4,9 puntos porcentuales del PBI, como son las excepciones impositivas a jueces, a empresas en el norte del país, o el plan de promoción de Tierra del Fuego.



Esa iniciativa "no se discutió, no tuvo mayor relevancia", dijo Massa, y aclaró que una eventual baja de esos gastos "serviría para reducir el déficit fiscal, no para asignarlo a otros pagos".