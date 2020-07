El ministro de Educación, Nicolás Trotta, adelantó que cuando se retome con el ciclo lectivo todas las escuelas deberán cumplir el protocolo sanitario acordado con las autoridades ministeriales de cada jurisdicción, caso contrario "no podrán recibir a los alumnos ni docentes" hasta que se "readecúen" a las nuevas medidas para evitar contagios en el ámbito escolar.

En diálogo con el canal de noticias C5N, en funcionario insistió en que "en los protocolos están detalladas las medidas de higiene y desinfección que hay que llevar adelante en la escuela" y el mismo fue pensado para que sea "posible y no de imposible aplicación".

"Hay un acuerdo bien claro que es entre el Gobierno nacional y todas las jurisdicciones educativas, que es escuela que no cumpla estos protocolos de higiene, de desinfección, de distanciamiento es una escuela que se tendrá que readecuar y hasta que no se readecúe no va a poder recibir a los estudiantes ni a los docentes", puntualizó el ministro.

Por otro lado, se refirió a la ayuda estatal para el pago de cuotas en los establecimientos educativos del ámbito privado e informó que "desde el primer se difirió" el importe mensual para impedir "que eso no afecta la relación entre la institución y el estudiante".

"Cuando vuelvan las clases las instituciones van a tener que resolver los mecanismos para poder darle continuidad y resolver la realidad de la deuda de cada familia", señaló.

En cuanto al salario de los docentes y no docentes de estos colegios, remarcó que "es una situación muy compleja por lo que genera la pandemia" pero recordó que "en el mes de abril recibieron ayuda 3600 establecimiento educativo de gestión privada en todo el país y en el mes de mayo 4600 establecimientos".

"La AFIP está procesando la ayuda, el beneficio para pagar hasta la mitad del salario del personal docente y no docente del mes de junio, que estimamos será un número aún mayor", subrayó, al tiempo que comunicó que "el objetivo del Gobierno es sostener la ayuda hasta que se pueda tener un regreso" a las aulas.