La compra de dólares por parte de particulares ascendió a U$S 1.000 millones durante marzo, un 60% menos que en igual mes del año pasado, por las menores adquisiciones para ahorro y turismo, informó ayer el Banco Central.



En su trabajo, el BCRA dio cuenta que como producto de las ventas, mayormente motorizadas por las empresas exportadoras, y las compras de particulares, empresas de energía, el resultado neto fue la de venta de U$S 540 millones.



El Banco Central no intervino debido a que la cotización osciló lejos de los extremos de la banda cambiaria pero sus reservas internacionales brutas disminuyeron en U$S 1.828 millones debido a las cancelaciones netas de títulos del Gobierno General por U$S 800 millones y por los pagos de intereses a organismos internacionales por unos U$S 400 millones.



Las empresas del sector real fueron vendedoras netas por unos U$S 1.000 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector con oferta neta en términos históricos, Oleaginosas y cereales, tuvo ventas netas por U$S 1.350 millones, con un descenso interanual de 19%, que podría explicarse por cancelación de obligaciones y/o formación de activos en el exterior.



Las otras empresas realizaron compras netas por U$S 330 millones. La diferencia respecto a las compras netas por U$S 2.100 millones de marzo de 2018 continuó siendo explicada por las menores importaciones observadas en los últimos meses.



Las personas compraron de forma neta U$S 1.000 millones, de los cuales U$S 540 millones fueron comprados por clientes de los bancos.



"El descenso de 60% respecto a las compras por U$S 2.500 millones de marzo de 2018 puede explicarse por las menores compras para atesoramiento y para viajes al exterior", explicó el informe.