La actividad de la construcción registró en noviembre una caída de 9,4 por ciento en forma interanual e hilvanó once meses de caídas consecutivas, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, en once meses el sector exhibe una retracción de 13,1 por ciento, en comparación con el mismo período del año pasado. El resultado interanual de noviembre muestra que se atenuó el ritmo de caída del sector luego de una disminución de 13,1 por ciento en septiembre y 19,2 por ciento en octubre.



No obstante, cabe advertir que en agosto la reducción del nivel de actividad había sido de 3,7 por ciento, situación que se visualizaba como un quiebre de tendencia que luego no se consolidó. Por otra parte, los despachos de materiales revelaron caídas generalizadas, con excepción de asfalto que creció 55,1 por ciento en noviembre producto de la reactivación de la obra pública.



En tanto, en una escala menor, se verificó un alza de 1,8 por ciento en las ventas de cemento portland. En cambio, hubo retracciones de 20,4 por ciento en pisos y revestimientos, 20,8 por ciento en hierro redondo, 18,2 por ciento en ladrillos, 22,4 por ciento en sanitarios y 7,8 por ciento en pinturas.



A su vez, la superficie a construir registrada en noviembre sobre una nómina de 41 municipios mostró una baja de 20,9 por ciento en forma interanual y 19,1 por ciento contra octubre. Pese a este panorama, el Indec informó que en octubre por cuarto mes consecutivo aumentó la cantidad de empleos registrados en el sector.



En ese mes se computaron 407.650 trabajadores, unos 12 mil más que en junio cuando se tocó un piso de 395.645.

Para los próximos dos meses, las mayores expectativas están concentradas en las empresas dedicadas a la obra pública. En ese sector el 39,5 por ciento espera que crezca el nivel de actividad y un 23,7 por ciento dijo que tomará nuevos empleados.



Industria



La producción industrial cayó en noviembre 4,1 por ciento en forma interanual y sumó 10 meses consecutivos con resultados negativos, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, la industria automotriz tuvo un crecimiento de 1,5 por ciento frente a noviembre de 2015 y de esta forma quebró dos años de retroceso.



Con el resultado de noviembre, en once meses el sector manufacturero acumuló una contracción de 4,9 por ciento frente al mismo período del año anterior.



La caída de 4,1 por ciento en noviembre muestra una desaceleración respecto a los meses anteriores tras retrocesos de: 8 por ciento en octubre, 7,3 por ciento en septiembre, 5,7 por ciento en agosto, 7,9 por ciento en julio, 6,4 por ciento en junio, 4,5 por ciento en mayo y 5,2 por ciento en abril. Fuentes: Télam y DyN

Bajas industriales



27,7 por ciento fue la merma del rubro textil, que hundió el saldo anual a un rojo de 2,2 por ciento. Fue el peor comportamiento de los bloques industriales observados.





Desplome



9,5 por ciento fue el desplome de la industria siderúrgica, que se elevó a 14,8 por ciento en el acumulado del año. La industria metalmecánica mostró una reducción de 5,9 por ciento.