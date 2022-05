La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró ayer que el virus SARS-CoV-2 que causa el coronavirus (covid-19) "no se puede ni eliminar, ni erradicar" por lo que "vamos a tener una estacionalidad todas las temporadas de otoño-invierno como tenemos con todos los virus respiratorios". La funcionaria había señalado el lunes último que en la Argentina "está empezando una cuarta ola" de la enfermedad cuya aparición generó esta pandemia.

Vizzotti insistió, de todos modos, que la situación en que esta cuarta ola encuentra al país "es completamente distinta" a las etapas anteriores en que se produjeron aumentos de casos y de muertes. "Ahora, habiendo pasado más de dos años, con esta protección tan grande que tenemos en Argentina gracias a las vacunas y la infección natural de muchas personas esa susceptibilidad (al virus) del 100% ya no es tal".

"Como es un virus que no se puede ni eliminar ni erradicar vamos a tener una estacionalidad todas las temporadas de otoño-invierno como tenemos de todos los virus respiratorios. Eso es lo que tenemos que ir transitando en la comunicación. Por eso se cambió la vigilancia", ya que desde abril se informa el número de casos en forma semanal y no diaria "y no estamos hablando de generar alguna medida restrictiva".

Esto último, aclaró, "no hace falta. Eso es lo importante, al tener esta cantidad de personas vacunadas, el objetivo de que nuestro sistema de salud siga dando respuesta y que tengamos la menor cantidad de internaciones y fallecimientos, sobre todo en los grupos de riesgo. Están todas las herramientas para que eso suceda", subrayó en diálogo con Radio Con Vos.