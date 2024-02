Yesica Cuevas (31), la mujer embarazada que había desaparecido en Berazategui dejando un tendal de interrogantes y apareció el pasado viernes, rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Dijo que fue secuestrada el día que quería escapar de su marido y aseguró que dio a luz a sus trillizos, pero que Eduardo Javier Balmaceda la durmió y después le dijo que habían muerto.

"Quiero que se haga Justicia. Mucha gente habló sin saber lo que yo realmente estaba padeciendo. Necesito saber qué pasó con mis bebés. Yo no sé si ellos están vivos. Yo los vi moverse a mis hijos, antes de que él llegara a la habitación. Él me termina diciendo que los bebés estaban muertos", acusó la mujer en una entrevista con A24.

El caso había comenzado el lunes 29 de enero. Cuevas tenía cita para internarse en el hospital Evita de Berazategui, donde iba a tener trillizas. Salió a la farmacia para comprar un medicamento para su hija menor, Zoe. Pero nunca regresó.

Según sus familiares, Yesica estaba transitando por un embarazo de 39 semanas. Balmaceda, dijo que ella se atendía periódicamente en el Hospital Evita.

Sin embargo, la mujer ahora sostuvo que había dado a luz el pasado 10 de diciembre, cuando estaba de 34 semanas, por las golpizas de su pareja.

"Cuando quedé embarazada, él me acompañó. Hicimos juntos la primera ecografía. El estuvo todo el tiempo conmigo. El dice que nunca me acompañó y es mentira. Era una persona posesiva. No podía quedarme sola con nadie. No estuvo solamente en la segunda ecografía, cuando yo me entero que iba a tener mellizos", relató la mujer.

Según contó, el pasado 20 de octubre había recibido una golpiza de su marido, y por ese motivo lo denunció y se escapó. "Fui a la casa de mi mamá. Y ahí ella llamó al 911. Me llevaron y radico la denuncia. Después de esos días de angustia, yo me siento mal y voy al Evita Pueblo, a la guardia. Me hacen un monitoreo y me dijeron que al final eran tres bebés", relató.

Fuentes judiciales habían puesto en duda el embarazo. Según aseguraron a Clarín, la mujer "no estaría embarazada" y la cita para el parto "nunca existió". Ayer, la mujer negó esa versión. "Tiene que estar todo ahí en el hospital", sostuvo, sobre el control de su embarazo.

Un obstetra que había atendido en dos oportunidades a Yesica declaró en ante la fiscalía que nunca pudo probar que ella estuviera embarazada. Según dio a entender, Cuevas tenía mucha insistencia en que el profesional coloque en cualquier acta médica que ella estaba embarazada.

En la primera visita, la mujer le dijo al obstetra que estaba embarazada y con pérdidas, por lo que el médico le pidió una ecografía, pero nunca se la hizo.

En el segundo encuentro, la joven fue por una supuesta infección urinaria y para ver el estado de su embarazo. Pero cuando el médico le manifestó, con determinación, que si no traía la ecografía él no podía constatar el embarazo, Yesica, en su respuesta, le dio a entender al doctor el motivo de su insistencia cuando le dijo: “Usted escriba que yo estoy embarazada, que eso me va a ayudar a mí con mi pareja”.

El secuestro

Según el relato de la mujer, ella dio a luz a los tres bebes el 10 de diciembre, luego de una brutal golpiza de su marido.

"Tras la golpiza, me golpea en la panza, siento dolor, voy sangrado al baño y doy a luz. Estaban en el piso del baño. Él me lleva a la habitación, yo estaba devastada, me pone una pastilla en la boca y no me acuerdo mas nada, me dormí, me drogó. No me acuerdo más nada", sostuvo.

"Cuando despierto, le pregunto de mis bebes. Y el me dice que lo había solucionado y que mis bebes estaban muertos. Que me tenía que olvidar. Le dije que los iba a denunciar. Me dijo que si yo lo denunciaba iba a matar a mis hijas", relató Yesica. Según contó, llegó a ver vivos a los tres bebés.

“No me dejaba salir sola a ningún lado, me tenía encerrada. Mi vida era un infierno y no pude denunciar lo que pasó con mis bebés", relató entre lágrimas. “Vivía amenazada: que si yo me iba me iba a buscar y encontrar, me iba a matar”, agregó.

De acuerdo al relato, el 29 de enero ella intentó escapar de su marido, pero fue secuestrada.

"Ese 29 de enero yo encontré la oportunidad para poder escapar, pero no sabía lo que me iba a pasar después, antes de llegar a la farmacia para buscar la medicación de mi hija. Me secuestraron", contó.

En los 11 días donde estuvo desaparecida, Yesica afirmó que estuvo "atada, vendada" y que no le daban de comer.

"No vi los rostros porque lo único que vi fue la camioneta que hacía varios meses me venía siguiendo. Él (por Balmaceda) lo sabe muy bien, se lo había dicho. Hizo oídos sordos", denunció.