Al menos 13 personas murieron y otras 45 resultaron heridas después de que volcara en Tucumán un micro que llevaba jubilados, que había partido en la noche del domingo desde Mendoza rumbo a Termas de Río Hondo. El trágico accidente se produjo en una curva de la ruta 157 a la altura de La Madrid, en el cruce con la 308, en momentos en que se registraba mucha niebla en la zona. La unidad que se accidentó es de la empresa "Destino Cero", de San Juan, y estaba habilitada.

De acuerdo a las primeras hipótesis el conductor no habría logrado reaccionar a tiempo mientras circulaba por una curva pronunciada, por la baja visibilidad en el lugar donde se produjo el accidente. Además de los jubilados en el micro viajaban familiares de ellos. Los choferes sobrevivieron al accidente.

Ante la magnitud del accidente los primeros médicos y bomberos que llegaron al lugar tuvieron que improvisar un triage, rápida selección y clasificación de los casos más graves, para derivarlos a los hospitales más cercanos. La mayoría de los heridos de consideración fueron trasladados al Hospital Regional de Concepción "Dr. Miguel Belascuain", ya que el centro de salud local es de baja complejidad.

El micro que volcó estaba habilitado

El delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en Mendoza Orlando Corvalán explicó que la unidad que se accidentó pertenece a la empresa "Destino Cero", que es sanjuanina y que opera en Mendoza. El funcionario aclaró que el micro estaba habilitado y que la última fiscalización que hicieron a micros de la compañía fue hace una semana en San Rafael, Mendoza.

En tanto que el comisionado de La Madrid Darío Herrera explicó que la zona donde se produjo el accidente es "un cruce peligroso para los conductores que no lo conocen", y que es común que en esta época se registren bancos de niebla en ese lugar. "Las señalizaciones están, aunque no sabría decir si son las adecuadas o no", dijo.

Mientras que el comisario regional Marcelo Ibáñez explicó que no todas las personas que murieron son jubilados y que, aunque se desconocen las causas del accidente, tiene la certeza de que había niebla en la zona.

Fuente: TN