La mexicana Mónica García de la Fuente, pareja de Amado Boudou, estuvo en el living de Susana. Embarazada de mellizos de casi 8 meses, la diva fue recorriendo la historia de amor de ambos, justo en este momento crítico para el ex funcionario kirchnerista, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

"Nos conocimos en mayo del 2015, en un intercambio de diputados", comenzó ella. "No fue un flechazo, pero sí me gustó. Y luego insistió: consiguió mi teléfono y hasta me mandó una canción. Y un día se me apareció en México", detalló sobre su relación, que ya lleva dos años.

Susana quiso saber si el ex vicepresidente estaba en una celda VIP, pero su pareja lo desmintió. Aclaró que esa misma mañana lo había visitado por su 55 cumpleaños. "Se levanta, se baña, desayuna y luego pueden leer o hacer actividades físicas en una zona común, hasta el cambio de guardia, cuando deben regresar a su celda", describió parte de la rutina tras las rejas.

Cuando Susana le preguntó si había recibido una llamada de Cristina a partir de la detención de Boudou, dijo que la ex presidenta le había hacho llegar su apoyo. "No hablé directamente, pero me hizo llegar su solidaridad. "

Otro tema sobre el que quiso saber Susana fueron los detalles de cómo había vivido el momento de la detención, en su domicilio de Puerto Madero, episodio que enseguida se viralizó en las redes. "Fue todo muy abrupto, como a las 6 de la mañana. Yo escuché ruidos, le avisé a Boudou (no lo llama Amado). Fue un momento muy duro y totalmente inesperado."

Y cuando Susana quiso saber si era cierto que al irse, él le había dicho "no te preocupes, soy inocente", ella remarcó: "No me lo tiene que decir, porque yo lo sé. Estoy absolutamente convencida de su integridad como ser humano, me enamoré de la persona."

Hablando del futuro, De la Fuente, abogada de profesión, dijo tener la ilusión de que pronto su pareja recobre la libertad. "Tengo toda la ilusión puesta en eso, su lugar es acá, con nosotros. Y espero que me ayude a cambiar pañales", refiriéndose al futuro parto de sus mellizos, que llegará en poco más de un mes.

La mujer también remarcó que no entendía por qué, "si siempre estuvo a disposición de la Justicia", Boudou se "encuentra detenido sin juicio ni condena".