En la previa a que la campaña baje la cortina, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se dio un baño de multitudes en Rosario. Con retraso de una hora arribó al acto central en el Monumento a la Bandera, sobre una camioneta que avanzaba a paso de hombre, entre cánticos a su favor y también en contra de su oponente del balotaje del domingo, Sergio Massa. El postulante libertario se mostró junto a Carolina Píparo, su hermana, Karina Milei y la diputada electa Romina Diez, entre otros referentes de su espacio.

Lo esperaba un escenario repleto de estandartes amarillos con la figura de un león y de banderas argentinas.

Con el Monumento de fondo y después de haberse mostrado entre la muchedumbre con un muñeco de peluche de un león, Milei estuvo tan fervoroso como en sus habituales actos. "La casta tiene miedo", "el que no salta es un ladrón" y "que se vayan todos, que no quede ni uno solo" eran las consignas que entonaban los seguidores, arengados por el propio candidato libertario. No se olvidaron del postulante oficialista: "Massa basura, vos sos la dictadura".

La composición del público fue muy heterogénea y transversal.

Vestido con su tradicional chaqueta de cuero y su campera deportiva azul y negra, el candidato presidencial recordó a Manuel Belgrano, y dijo: "Es muy importante que sepan que uno de los grandes héroes de la patria estudió en Salamanca, donde tuvo inicio la escuela escolástica, que es la cuna del liberalismo". "Por eso también cuando ustedes leen las obras de Belgrano no sólo se respira libertad, sino también se nota la influencia liberal del padre del liberalismo Adam Smith, por lo tanto nuestra Revolución de Mayo tiene en Belgrano a un liberal", continuó Milei, dejándose interrumpir constantemente por los cánticos del público.

A lo largo de los 12 minutos que duró su discurso, el líder liberal repitió algunos de sus ya conocidos slogans como "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre", como así también frases que expresó en el debate del domingo, haciendo referencia a "no ir a votar con miedo" porque "el miedo paraliza".