En la cima. El 5,3% de aumento en las tarifas de celulares y 3% en bebidas fueron los que más impactaron en la suba del Indice de Precios al Consumidor.

El Índice de Precios Minoristas a nivel nacional aumentó 1,5% en octubre, alentado por la suba también del 1,5% en los Alimentos y del 3% en las Bebidas, informó ayer Indec. Con esta suba, la inflación minorista acumulada desde diciembre ascendió a 19,4%, informó el organismo.



Si se mantiene este ritmo, la inflación anual se ubicará entre el 23 y 24%, lejos del 17% que había pautado el Gobierno nacional en el Presupuesto 2017. En este contexto, los gremios que acordaron aumento salariales por debajo de 23% se preparan para aplicar la "cláusula gatillo" y ajustar las paritarias 2017. Se trata de los sindicatos de Comercio, la UOCRA y los estatales de UPCN.



El Sindicato de Comercio cerró un aumento del 20%, la UOCRA con un aumento paritario del 21% y UPCN, que acordó también un 20% están a tiro de disparar la cláusula "gatillo".



Según lo recabado por el Indec, durante octubre, las mayores subas se anotaron en Comunicación, por el alza de las tarifas de los teléfonos celulares, con el 5,3%, Transporte, 1,3%, Indumentaria 2,1%, y Salud 1,1%, además de Alimentos y Bebidas. El Indec dio cuenta también que los bienes con variaciones "estacionales" subieron el 2,4%, los "Regulados" el 1,7% y la Inflación Núcleo, el 1,3%.



Si esta misma comparación se hace sobre el acumulado del año, con una inflación del 19,4%, los Estacionales registran una suba del 19%, los Regulados, donde se inscriben las tarifas de electricidad, gas y agua, subieron el 25,3%, y el IPC Núcleo acumuló un alza del 17,6%.



A mediados de octubre, el propio presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reconoció que la lucha contra la inflación no progresa al ritmo que les gustaría a las autoridades monetarias. Hay un proceso de desinflación pero que "no avanza al ritmo que queríamos", dijo el funcionario al presentar el Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente a octubre 2017. De esta manera, Sturzenegger se refería a que la inflación núcleo, aquella que no sufre los impactos típicos de la estacionalidad de los precios, pero que se mantiene en los últimos tres meses en torno al 1,5%. "Nos está costando bajarla de manera más significativa", dijo y reconoció: "La núcleo es demasiado persistente".



Ahora, y tras subir la tasa de referencia de política monetaria dos puntos y llevarla al 28,25% , la Inflación Núcleo de octubre mostró un ligero retroceso al subir 1,3%.



El Banco Central confiaba en tener una inflación este año no mayor al 17%, meta que ya ha sido superada, y proyecta una del 10% para el año próximo, que podría fluctuar en más o menos dos puntos porcentuales, es decir, entre 8% y 12%.



Cabe destacar que la suba del 1,5% del Indice de Precios al Consumidor (IPC) a Nivel Nacional resultó muy similar a la que informó la oposición en la Cámara de Diputados, y que releva las estimaciones privadas. Estas mismas estiman que la inflación de noviembre estará en niveles similares a los de octubre, cercanos al 1,5%, pero advierten que pude ser mayor en diciembre, un mes estacionalmente elevado en precios por el aumento de la demanda de dinero, las fiestas y especialmente en este año por las previsiones de los incrementos de la electricidad y el gas.



Mientras el Indec informaba la variación del IPC Nacional, la Oficina de Estadísticas porteña dio cuenta que la inflación minorista aumentó 1,5% durante octubre, por lo que acumuló 20,6% desde comienzo de año, y 24,5% en los últimos 12 meses.



Suben tasas a Lebac



El Banco Central (BCRA) aumentó ayer en más de dos puntos porcentuales la tasa de rendimiento de los denominados títulos Lebac a 35 días de plazo, llevándola a 28,75% desde un 26,50%, nivel en el que la había fijado en la licitación del 17 de octubre.