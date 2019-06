El Tribunal Oral Criminal N°26 condenó a Mariana Gómez a un año de prisión en suspenso por resistencia a la autoridad. La joven había denunciado que fue arrestada por besar a su novia, Rocío Girat, en la estación Constitución en 2017.

Los argumentos de la decisión de los jueces se conocerán el 5 de julio. Por lo pronto, el abogado de la condenada adelantó que apelará. Ella se descompensó cuando salía de la sala de juicio, tras conocer el fallo, y debió ser asistida.

Cabe recordar que, la fiscal Diana Goral había solicitado 2 años de prisión en la audiencia por alegatos. Eso, tras acusar a Gómez de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas por ser contra un oficial de policía y argumentó que “para cualquier mujer es muy grave que le arranquen el pelo, porque tarda mucho en crecer y más en zona visible”.

Por su parte, la defensa de Gómez, a cargo de Lisandro Teskiewicz, había pedido la absolución alegando que no existe ningún sustento en los hechos y que se trata de un caso de lesbofobia.

El día de la detención

Mariana fue detenida por agentes de la Policía de la Ciudad en el acceso al Centro de Transbordo de la estación Constitución el 2 de octubre del 2017.

"Estábamos fumando en un lugar sin paredes donde no había carteles y había más gente fumando", había asegurado en su momento Mariana Gómez, quien detalló que, en esa situación, el agente de policía Jonathan Rojo se había dirigido a ella diciéndole: "Pibe, ¡apagalo!".

"Yo le aclaré que soy mujer, apagué el cigarrillo y me quise ir, pero él se me pone adelante y ahí tuvimos un encontronazo pero sin ni siquiera levantar la voz, tras lo cual me detuvo", había relatado la joven.

Sin embargo, su versión no coincidió con la de la Policía, que la acusó de resistirse a la autoridades y atacar a una efectivo de la Fuerza.

Mariana y Rocío se conocieron en 2014 en un canal de televisión, cuando ambas concurrieron a dar su testimonio público acerca de los abusos sexuales que habían sufrido cuando eran menores por parte de familiares y a reclamar prisión efectiva para quienes habían sido sus violadores.