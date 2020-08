Covid-19

La ministra de Salud de Tierra del Fuego tiene coronavirus

"Me acaban de informar que soy positivo de Covid-19. Me realizaron el hisopado apenas empecé con algunos síntomas, de manera preventiva y siguiendo nuestro protocolos. No tuve fiebre, mi estado general es bueno y estoy cumpliendo con el aislamiento", afirmó Judit Di Giglio en un comunicado.