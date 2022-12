El oficialismo de la Cámara de Diputados sufrió un duro revés ayer al fracasar en su intento de sesionar al no conseguir el quórum para abrir el debate en el recinto con la idea de aprobar un conjunto de iniciativas en la última sesión del año. Con este nuevo traspié político, el Frente de Todos se quedó a las puertas de convertir en ley la moratoria previsional que estaba incluida en el temario del día ya que contaba con la media sanción del Senado.

El temario también incluía la creación de ocho universidades nacionales, además, de los proyectos sobre la ley 22.990 de Sangre y de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down, para hijo en gestación o recién nacido, y el programa Federal Único de Informatización y digitalización de historias clínicas. De esta manera, los proyectos que se iban a tratar ayer se demorarán hasta que se inicien las sesiones ordinarias o hasta las sesiones extraordinarias, si es que son convocadas por el Poder Ejecutivo y los incluye dentro del temario diseñado por el Gobierno nacional.

La presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, dispuso el levantamiento de la sesión al comprobar que sólo se habían reunido 124 de los 129 legisladores necesarios para dar inicio a la sesión, ya que habían asistido 116 del FDT, 4 de Provincias Unidas y 4 de la izquierda. Como había anticipado horas antes, los legisladores de Juntos por el Cambio no bajaron a dar el quórum en rechazo al temario del día que no incluía ninguno de los temas que viene reclamando la oposición. Tampoco contribuyeron al quórum el Interbloque Federal (que reúne a Identidad Bonaerense; Córdoba Federal y socialistas); el Bloque Ser; el Movimiento Popular Neuquino (MPN); la Libertad Avanza (liderado por Javier Milei) y Avanza la Libertad.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria, dado el escaso margen para llegar a los 129 diputados presentes, el oficialismo propuso ampliar el temario para incluir los proyectos de ley de Alquileres y de régimen previsional diferencial para los trabajadores combatientes de incendios forestales, tal como había reclamado Juntos por el Cambio durante las últimas semanas.

'El Frente de Todos unilateralmente convocó a una sesión especial sin consenso. Luego de advertir que no tienen quórum decidieron de forma inconsulta ampliar el temario incluyendo la ley de alquileres, intentando una nueva trampa, ya que el dictamen de mayoría es de ellos y de tratarse solo empeoraría la ley vigente. Juntos por el Cambio y otros bloques opositores firmantes del dictamen de minoría hace meses estamos intentando construir una ley de consenso que mejore la ley vigente, explicaron a través de un comunicado los jefes de bloque de JxC.

"Habíamos decidido no dar quórum y hoy, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera. Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando, que no puede esperar caprichos de nadie", aseguró el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri.

La sesión especial solicitada por el FdT estaba convocada para las 13 pero su inicio se postergó con la búsqueda de acuerdos.

El pasado 1 de diciembre, Diputados fracasó en su intento de aprobar diversos proyectos, entre ellos el que establecía la creación de nuevas universidades, luego de que la sesión ingresara en un clima tumultuoso que impidió su continuidad ante la falta de quórum provocada por el interbloque de JxC.

En esa jornada se vivieron en el recinto momentos de tensión, ya que los opositores no dejaban de gritar y golpear las bancas, mientras arreciaban los insultos desde el oficialismo. Fue un escándalo con imágenes que se viralizaron en las redes sociales. Desde entonces el Congreso no volvió a sesionar.