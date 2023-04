A días de la separación del plantel femenino de Boca Juniors de Jorge Martínez, debido a la denuncia por abuso sexual de parte de la encargada de prensa Florencia Marco, la mujer habló por primera vez con los medios mientras los testigos citados brindaban sus testimonios en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 ante Eduardo Cubría. Su abogada, Andrea Lucangioli, informó que fueron a tomar vista de la causa y calificó al hecho como un “delito grave”.

“En este momento estoy de licencia. En lo personal estoy muy conmovida, pero tranquila de que estoy diciendo la verdad y que por suerte esta persona no está más en contacto con mujeres y menores. En lo humano estoy muy bien porque estoy acompañada por ustedes, colegas y compañeros. Me siento acompañada. Boca es mi casa hace 11 años, me siento triste y dolida porque pensé que me iban a cuidar y proteger”, manifestó Marco en la puerta del juzgado.

Su abogada relató que el día 1° de febrero de este año Florencia Marco presentó la denuncia formal en la institución y que al día siguiente no se respetó el protocolo vigente que figura en el artículo 8 inciso F, que afirma que se deben tomar medidas urgentes ante una situación de esa índole. “La invitaron a tomarse vacaciones y luego le dieron licencia por mail a la víctima y no a su abusador”, dijo la letrada.

Marco aseguró que no tuvo respuestas ni desde el Departamento de Género de la institución ni tampoco recibió llamados de ningún directivo: “Lamentablemente la separación de Martínez fue porque todo se hizo mediático y no por convicción. Sabían lo que estaba pasando. Esto se conoce desde hace mucho tiempo. Muchas personas y compañeras me apoyaban y estaban conmigo, comentaban que también les había pasado, pero después eso es un tema personal de cada uno”.

La ex jefa de prensa del plantel femenino xeneize dejó entrever que otras mujeres también habían sido abusadas por Martínez: “Es algo muy fuerte, no es fácil afrontar esta situación y exponerlo. Hay miedo y vergüenza. Hay un montón de situaciones que las tiene que trabajar cada uno. No soy la única, pero no puedo hablar de eso, hoy puedo hablar acá por mí. Me costó más de un año hacerlo público. Cada uno tiene que tener el tiempo que necesita. Y entender qué es el abuso también”.

“Espero que se haga justicia, que nos cuidemos y sigan cuidando a las mujeres, que las próximas generaciones que están en esta disciplina y fútbol femenino que crece día a día sean cuidadas y no tengan que pasar por esto que pasé yo. Que se creen espacios donde realmente se pueda hablar de estas situaciones que son incómodas, donde realmente sean contenidas”, añadió.

La presunta víctima contó que trabajó durante muchos años con el plantel masculino y nunca había tenido un problema de este tipo: “Habiendo mujeres y menores corriendo peligro, pensé que las iban a cuidar también. Y acá estamos porque no pasó eso. Tenemos que estar atentas porque el abuso sexual, de violencia, el abuso en sí está muy naturalizado en la sociedad. Y está naturalizado institucionalmente. Porque en lo institucional es mucho más grave que el de la calle y demás. Estar todos los días con el abusador es muy fuerte y difícil, hace daños con efectos colaterales fuertes. Lleva mucho tiempo”.

Y concluyó: “El crecimiento del fútbol femenino no pasa por tener monstruos dentro de tu casa. Hoy es muy difícil decir si voy a volver a Boca. Esto me lleva mucha energía y no es el momento de tomar decisiones. Boca es mi casa, es todo para mí. A partir de esto muchas mujeres se pudieron dar cuenta de que estamos naturalizando y viviendo en espacios que no son los correctos. Que deberían ser los de contención, cuidado y respeto. De empatía, no de violencia y abuso”.

Según pudo saber Infobae, en las próximas horas Boca anunciará a histórica Florencia Quiñones como nueva entrenadora del plantel femenino profesional.