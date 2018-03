Un flagelo sin fin. A finales de 2017 se encontraban por debajo de la línea de pobreza 1,6 millones de hogares, lo que supone 7 millones de personas. En tanto, 316.350 hogares se encuentran, a su vez, bajo la línea de indigencia.

La pobreza en la población urbana de Argentina retrocedió por segunda medición consecutiva al situarse en el 25,7% durante el segundo semestre del año pasado, 4,6 puntos porcentuales por debajo de la tasa de igual período de 2016 que en esa oportunidad había alcanzado al 30,3%, según datos del Indec.



Frente al primer semestre de 2017 la baja fue de 2,9 puntos porcentuales, al retroceder desde el 28,6% hasta 25,7 en los últimos seis meses del año pasado.



En tanto, el nivel de indigencia -comprendido dentro de la medición de pobreza- se ubicó a fines de 2017 en 4,8% con una reducción de 1,3 punto porcentual respecto al período julio-diciembre del 2016.



En base al informe del Indec, esto implica que sobre un total de 27,5 millones de personas relevadas en 31 de los principales aglomerados urbanos, poco más de 7 millones son pobres, y entre ellas,1,3 millones de habitantes son indigentes, es decir, que no alcanzan a cubrir la Canasta Básica de Alimentos.



En contramano con los índices nacionales, la pobreza en el Gran San Juan subió 0,8% comparando los datos del primer semestre de 2017 con el segundo semestre publicado ayer ya que pasó del 26,4 al 27,2%. Sin embargo, en la comparación interanual, la baja es sustancial ya que en el segundo de 2016 el Indec informó que la pobreza en San Juan alcanzaba al 43,5% de la población. Esta cifra fue el disparador un un fuerte cruce entre la Nación y las autoridades del gobierno de San Juan que objetaron esta medición ya que hubo un cambio al relevar los datos que puso bajo sospecha las cifras oficiales.



En cuanto a la indigencia no hubo variaciones con el semestre anterior ya que en ambos casos se ubicó en 3,8%, pero bajó 2% en la comparación interanual ya que en el segundo semestre de 2016 alcanzó al 5,8%.



Lo concreto hoy es que sobre una población de unos 502 mil habitantes en el Gran San Juan, 136.558 son pobres, y de ellos 19.981 indigentes.



En la región Cuyo, San Juan es la provincia con el porcentaje más alto de pobres. Sigue Mendoza con 26,4% y después aparece San Luis con 23,8%.



Unos minutos después de que se conocieran estas cifras, el presidente Mauricio Macri destacó la baja registrada en el índice de pobreza a nivel nacional, al tiempo que reconoció que aún queda "mucho por resolver".



El jefe del Estado mantuvo un contacto con la prensa en la Quinta de Olivos, acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.



Tras reseñar los últimos indicadores positivos de la economía, entre ellos el crecimiento del nivel de actividad económica de más del 4% en enero, el Presidente señaló que "ningún dato alentador tiene sentido si no se refleja en una vida mejor para los argentinos".



La baja en el nivel de pobreza se dio en un contexto en el que la economía en su conjunto creció 2,9% en 2017, mientras que el Índice de Desocupación bajó desde el 7,6% de finales de 2016 hasta el 7,2% en el último trimestre del año pasado.



La Ciudad de Buenos Aires fue la que tuvo el menor nivel de pobreza, con el 9%; seguida por Ushuaia, con el 11,4%, y Paraná y La Rioja, ambas con el 18%. En contrapartida, las mediciones más altas de pobreza correspondieron a Resistencia, con 39,2%; Santiago del Estero, con 38,3%; Corrientes, con 36,9%, y Concordia, en Entre Ríos, con 36,1%. En el Gran Buenos Aires, donde se asienta casi la cuarta parte de la población, el índice de pobreza fue de 29,5% en el segundo semestre de 2017, 3,8% más que la media medida a nivel nacional.



Desde el Gobierno destacaron que 2,7 millones de argentinos salieron de la pobreza en los últimos dos años.





Cambiarían la forma de medición



La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dijo ayer que el Gobierno estudia la posibilidad de reformar el método con el que se mide la pobreza, a través de una "medición multidimensional y no solo con los ingresos", y afirmó que se hará manteniendo la "libertad y autonomía" del Indec.



"Está en discusión y en diálogo la posibilidad de hacer una medición multidimensional de la pobreza, no solo con ingresos sino pensando en la situación general de una familia", explicó Stanley. Por su parte, el titular de la Anses consideró que las nuevas cifras "dan más fuerza y más impulso para seguir, porque es un tema que es una prioridad" para el Gobierno y ratificó el "esfuerzo" para continuar "en ese sendero".

Mirada regional

El titular de Coninagro, Carlos Inanizzotto, subrayó que "las producciones regionales tienen mucho para hacer en esta lucha en contra de la pobreza, porque su desarrollo evita que más personas se vuelquen a los cordones de pobreza de las ciudades".

Polémica en Córdoba

El gobierno cordobés contradijo ayer las cifras sobre pobreza difundidas por el Indec, en cuanto a la situación en el Gran Córdoba, que el Indec situó para el segundo semestre de 2017 en 34,2 % pero que, según el relevamiento de la provincia fue de 27,7%.