El anuncio del presidente Mauricio Macri de que Argentina volverá a solicitarle financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la consulta sobre si esta decisión será beneficiosa para el país generó apoyos de parte de referentes locales del macrismo, aunque también algunos intendentes evitaron contestar. El diputado nacional Eduardo Cáceres fue uno de los primeros en reaccionar y lo hizo de manera positiva.

"'Hoy tenemos un país diferente y un FMI diferente'', dijo y agregó que el país se vio obligado a ir a buscar financiamiento en el exterior debido al impacto que ha tenido en la mayoría de países emergentes las medidas proteccionistas de EEUU de elevar sus tasas, "y quien menor tasa tiene para sostener la dirección que ha tomado nuestro país es el FMI''. Agregó que el país 'avanzó en transparencia y lucha contra la corrupción y sostuvo que "si bien antes tenía muy mala propaganda el FMI por las condiciones que imponía, también es cierto que en la Argentina reinaba otro país en donde muchas veces estos préstamos que se conseguían en el exterior servían para aumentar el bolsillo de los políticos y eso hoy no está ocurriendo''.

Cáceres instó a estar "tranquilos'' apoyándose en dos aspectos: En primer lugar mencionó que Argentina ha escalado en su eje de gradualismo con el aval, "'el apoyo expreso'' del FMI. El otro es que en la crisis del 2008 y 2009 varios países pudieron sostenerse con el financiamiento del FMI. "'Si estas herramientas son utilizadas con normalidad sirven para crecer como ocurrió en Brasil y en Chile'', dijo. El senador Roberto Basualdo también apoyó la decisión.

"Si el Fondo es el más barato para financiarse, bienvenido sea, te conviene más'' dijo al tiempo que cuestionó "'errores del pasado'' cuando Argentina estaba peleado con organismos internacionales y tomó préstamos "pagando el doble que cualquier país normal''. Agregó que "no hay que tenerle miedo a las condiciones que pida el FMI, son las que pide cualquiera que tenga sentido común, que es bajar el déficit. Y hay que bajarlo sí o sí, con FMI o sin él. Cualquiera en su casa no puede gastar más de lo que entra de ingresos, sino algún día va a explotar'', aseguró.



Entre los intendentes, el caucetero Julián Gil fue de los primeros en opinar que la decisión de recurrir al FMI fue "'para no emitir billetes y evitar la devaluación de la moneda''. Agregó que para saber si es beneficioso habrá que esperar a ver los términos del acuerdo. "No hay que temerle a las condiciones que imponga, si considero que hay que analizarlas'', sostuvo.



Su par de Rivadavia, Fabián Martín; deslizó el deseo de que "esta sea la mejor medida, no emitir más billetes sino pedir financiamiento a tasa más baja''. "No soy economista para opinar sobre las condiciones que pueda pedir el FMI'', pero agregó que ruega y confía "'que sea la mejor alternativa''. "'Sí me parece que había que tomar una medida ante esta situación, con un dólar que estaba en suba y quiero creer que esta es la mejor medida'', expresó. Entre los que se llamaron a silencio estuvo el ullunero Leopoldo Soler que no contestó los llamados, mientras que Marcelo Orrego, desde Santa Lucía; se limitó a decir que "sólo sabía que ha habido una decisión política del Presidente, pero desconozco el tema técnico todavía''.



Varios referentes de la oposición local, afines al macrismo; respaldaron la decisión de la Nación, aunque algunos intendentes se llamaron a silencio.

>> Otras opiniones

Roberto Gattoni / Ministro Hacienda

"No es bueno ni malo volver al FMI, todo depende de las condiciones que imponga. Las experiencias no han sido buenas sobre todo porque en épocas pasadas esas exigencias tenían un programa de ajuste que no servía, que muchas veces generó más fracasos que éxitos. Se debe buscar generar condiciones de financiamiento que no estén aplicadas en mayores políticas de ajuste, o reformas laborales más profundas, sino con crecimiento y generación de empleo. Va a ser beneficioso si las condiciones que imponga el FMI permiten un crecimiento sustentable y no políticas de ajuste que ya se ha probado en otra época y han fracasado''.





Eduardo Coria Lahoz / Economista

"El país se tiene que financiar con las fuentes más baratas que tenga y si el FMI te va a prestar a una tasa del 50% más barata de lo que vas a conseguir en el mercado está claro que debés volver al Fondo. Respecto a las condiciones, van a pedir que te comportes como un país civilizado y te van a decir que si recaudas 100 no puedes gastar 150, y si tenés planes de inversión que no podés financiar debes seguir recortando. Este no es un banco comercial, cobra tasas bajas para ayudar a los países a salir de situación de crisis, y hoy la situación de crisis de Argentina es poder eliminar el déficit. Las exigencias serán las normales para todo el mundo''.





Americo Clavel / Economista

"El problema del FMI es el condicionamiento a las políticas que pone en las cartas de intención. Hay que ver cuáles son, si el compromiso es bajar salario o no aceptar paritaria. Si van a tomar el crédito para seguir financiando déficit es un locura. Dicen que es para achicar déficit, pero van a agrandar la deuda para financiar gastos corrientes, pagar sueldos. Soy desarrollista y en nuestra concepción consideramos que si los fondos que vienen de deuda externa no se dedican a la inversión se está complicando la situación a futuro porque creces en deuda, intereses y obligaciones, además que las cartas de intención del FMI te condicionan las políticas''.