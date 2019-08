Adepa conmemora el 25º aniversario de la Convención Nacional Constituyente de 1994, otorgándole el “Gran Premio de Honor Adepa 2019”, ya que en aquella oportunidad, entre otros aspectos centrales, se fortaleció la protección especial de la libertad de prensa en nuestro país.

La reforma constitucional fijó entre otros puntos fijó la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años con posibilidad de reelección por un solo período. Fue aprobada en la ciudad de Santa Fe y selló el acuerdo establecido entre el entonces presidente Carlos Menem y su antecesor Raúl Alfonsín, que incluyó una serie de "coincidencias básicas", conocidas como el Pacto de Olivos.



Los cambios a la Carta Magna fueron aprobados en el marco de la Convención Constituyente, que se celebró en las ciudades de Santa Fe y de Paraná y fue presidida por el hermano del entonces presidente Carlos Menem, el senador riojano Eduardo Menem.

Entre los 305 convencionales constituyentes, electos en los comicios del 10 de abril de 1994, que participaron de la redacción y aprobación de la Carta Magna, se destacaron varios dirigentes como los ex presidentes como Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.



También participaron de la Convención constitucionalistas como Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Rodolfo Barra y Horacio Rosatti, y el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez.



Entre las principales normas incluidas en la reforma de 1994 figuran la decisión clave de acortar el período presidencial a 4 años, permitiendo la reelección por un solo período, el establecimiento del sistema de voto directo con balotaje atenuado para la elección presidencial, la elección directa del jefe del Gobierno porteño, así como la ampliación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.



Dentro del objetivo de atenuar el presidencialismo, el denominado “Núcleo de Coincidencias Básicas” contemplaba también la posibilidad de crear un Consejo Económico y Social con carácter consultivo pero la conformación de ese organismo no se concretó aún a nivel nacional –aunque sí funciona en la Ciudad de Buenos Aires- por falta de acuerdo entre las principales fuerzas políticas.



La reforma de la Constitución contempló la creación de nuevos órganos constitucionales como el Consejo de la Magistratura para designar a los jueces federales, la figura del Jefe de Gabinete, la incorporación de un tercer senador para la minoría, la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, así como la creación de la Auditoría General de la Nación para controlar al Poder Ejecutivo, entre otras medidas.



En el marco de la celebración del 25 aniversario de la reforma de constitucional de 1994, se realizarán diferentes actos en todo el país, entre los que se destacan una serie de actividades organizadas por el Congreso Nacional, que incluirán la participación de los convencionales constituyentes que fueron protagonistas de la modificación de la Carta Magna.